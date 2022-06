Tour of Slovenia: Bardiani CSF Faizanè

BARDIANI CSF FAIZANÈ:

7 ATLETI PER IL TOUR OF SLOVENIA, AL VIA DA MERCOLEDì 15 GIUGNO

5 tappe, da mercoledì 15 a domenica 19 giugno, caratterizzeranno il Tour of Slovenia. 7 gli atleti al via per la Bardiani CSF Faizanè pronti a competere con 4 team world Tour e 7 formazioni Professional. La gara sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport ed Eurosport Player.

È ufficiale la selezione di 7 atleti

della Bardiani CSF Faizanè per il Tour of Slovenia. Guidati in ammiraglia dai direttori sportivi Alessandro Donati e Luca Amoriello, gli atleti del #GreenTeam affronteranno un percorso misto composto da 5 differenti tappe, da mercoledì 15 a domenica 19 giugno.

Al via della competizione, trasmessa in diretta sui canali Eurosport, ci saranno 4 formazioni World Tour, 7 squadre Professional e svariati team Continental. La natura del percorso, che vedrà solo un arrivo per scalatori puri, nella giornata di sabato, ha portato i DS a costruire una formazione di cacciatori di tappe che potranno puntare al massimo risultato.

Si tratta

del siciliano Filippo Fiorelli, insieme al più esperto Enrico Battaglin. Entrambi gli atleti, insieme a Samuele Zoccarato, sono stati grandi protagonisti all’Adriatica Ionica Race, contribuendo in maniera decisiva alla vittoria di Filippo Zana e alla conquista del titolo di miglior team della competizione. Al fianco di Fiorelli, Battaglin e Zoccarato saranno al via due grandi protagonisti dell’ultimo Giro D’Italia: Davide Gabburo e Alessandro Tonelli.

Completano la formazione due neo-professionisti pronti a fare importante esperienza, come Luca Colnaghi e Alex Tolio.

Bardiani CSF Faizanè – Il Tour of Slovenia

rappresenterà l’ultimo importante impegno sportivo in avvicinamento ai campionati italiani del prossimo 26 giugno, altro appuntamento fondamentale della stagione del team.

La formazione:

Filippo Fiorelli (1994)

Enrico Battaglin (1989)

Davide Gabburo (1993)

Alessandro Tonelli (1992)

Samuele Zoccarato (1998)

Luca Colnaghi (1999)

Alex Tolio (2000)

DS Alessandro Donati e Luca Amoriello

All images can be used for editorial purpose only. Credits Bardiani – CSF – Faizanè & Sprint Cycling