SYNLAB: nuovo punto prelievi a Vicenza

VICENZA: SYNLAB

INAUGURA UN NUOVO PUNTO PRELIEVI IN CITTÀ

SYNLAB, azienda leader nel settore della medicina di laboratorio e della diagnostica medica, ha inaugurato stamane un nuovo punto prelievi in via Battaglione Monte Berico a Vicenza.

Presenti al taglio ufficiale del nastro, Simona Siotto, Assessore alla cultura e all’ambiente del Comune di Vicenza, la Direzione Nord Est SYNLAB e istituzioni locali.

“Questa nuova apertura rappresenta un fattore positivo per la nostra comunità – dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – perché la presenza di un’azienda di livello nazionale non può che aumentare e migliorare l’offerta sanitaria per tutto il territorio.

A chi ha investito su Vicenza auguro un buon lavoro, auspicando anche che i cittadini possano trovare un servizio capace di rispondere alle loro esigenze”.

SYNLAB: nuovo punto prelievi – Il nuovo centro offre un vasto panel

di esami e di prestazioni sanitarie di alto livello.

Oltre agli esami e ai prelievi di routine, la nuova struttura consente infatti ai pazienti di eseguire analisi mediche avanzate, check-up completi e pacchetti di prevenzione personalizzati (utili ad individuare fattori di rischio ed eventuali sintomi precoci per diverse patologie) e Test Covid-19 (tampone molecolare e test sierologico per ricerca anticorpi IgG e IgM).

Tutte le analisi sono disponibili in regime privato.

“L’apertura del nuovo centro, il primo per noi a Vicenza, concorre a potenziare l’offerta SYNLAB sul territorio veneto – ha commentato Cesare Gallorini, Direttore Area Nord Est SYNLAB –

Vogliamo offrire un servizio di prossimità e di eccellenza ai vicentini, diventando per loro un punto di riferimento per la salute e la prevenzione.”

In Veneto SYNLAB conta già su un network consolidato di strutture che comprende attualmente 30 Centri distribuiti nelle varie province della regione.

I pazienti possono rivolgersi ai Centri SYNLAB per analisi mediche, visite specialistiche, servizi poliambulatoriali, diagnostica per immagini oltre a medicina del lavoro e servizi per le aziende.

Punto Prelievi SYNLAB Via Battaglione Monte Berico 20, Vicenza

Orario prelievi: lunedì-sabato ore 7.30 – 9.30

Orario Test Covid-19: lunedì-sabato ore 9.30 – 10.00

Orario ritiro referti: lunedì-sabato ore 10:00 – 12:00

Prenotazioni online sul portale locate.synlab.it

Per info: Tel. 049-8650111 – Email vicenza.pp@synlab.it

SYNLAB Italia

SYNLAB (https://www.synlab.it/) si impegna quotidianamente per mettere al centro le persone e la loro salute, rispettando il territorio e l’ambiente, con responsabilità, affidabilità e innovazione e ha introdotto in Italia un nuovo approccio “integrato” all’innovazione medica, alla prevenzione e alla cura della salute in conformità ai più elevati standard qualitativi europei, con l’obiettivo di offrire ai clienti una base solida e affidabile per prendere le migliori decisioni terapeutiche possibili.

Le Piattaforme Regionali attraverso cui l’azienda è presente nei territori, comprendono 10 Laboratori, oltre 300 Punti Prelievo, oltre 70 Polidiagnostici, Poliambulatori e un’ampia gamma di Servizi per Laboratori partner, Specialisti e Aziende.

SYNLAB Italia è parte del Gruppo SYNLAB, l’azienda leader in Europa nel settore della medicina di laboratorio e della diagnostica medica.

Attivo in 36 paesi e 4 continenti, il Gruppo mette a disposizione di pazienti, medici, cliniche e industria farmaceutica una serie completa di strumenti diagnostici innovativi e affidabili.