Scuola Zecchetto Vicenza: nuovi infissi e porte di sicurezza

Nuovi infissi e porte di sicurezza alla scuola Zecchetto.

Completata la riqualificazione energetica per 320 mila euro.

È arrivata alla conclusione l’opera di riqualificazione energetica di un’altra scuola comunale.

Alla primaria Lino Zecchetto di via Corelli 12 sono stati sostituiti tutti gli infissi e le uscite di sicurezza, grazie ad un intervento complessivo di 320 mila euro.

In occasione della fine dei lavori il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron e l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio sono stati in sopralluogo al plesso scolastico.

Era presente anche la referente della scuola Anna Farro.

Il vicensindaco Matteo Celebron

“Con la conclusione – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Matteo Celebron – dell’ultimo stralcio dal valore di 90 mila euro, portiamo a termine un intervento che incide non solo sulla riqualificazione energetica dell’edificio, ma anche sulla sicurezza degli ambienti scolastici.

Con la sostituzione degli infissi miglioriamo la fruibilità delle aule utilizzate da bambini e insegnanti.

Si tratta quindi di un intervento di sostanza e non solo di immagine, come ci siamo prefissati di fare fin dall’inizio del mandato”.

Con i nuovi serramenti si abbatte notevolmente la dispersione termica che caratterizzava, a causa di infissi ammalorati e vetusti.

La scuola, tra le più grandi della città e frequentata da 403 alunni per un totale di 21 classi.

L’assessore Cristina Tolio

“Alla Zecchetto – ha continuato l’assessore all’istruzione e all’edilizia scolastica Cristina Tolio – abbiamo realizzato un significativo intervento.

Frutto della sinergia dell’assessorato ai lavori pubblici e di quello all’istruzione e all’edilizia scolastica.

Siamo in attesa adesso di sapere l’esito dei progetti candidati ai bandi del Pnrr nei quali abbiamo inserito anche quelli per l’ampliamento della mensa e per la realizzazione di una piastra esterna alla Zecchetto.

Due opere che darebbero un grande beneficio a questa scuola.

Da sempre con un grande numero di alunni e dotata di una palestra in parte da riqualificare e che potrebbe intanto usufruire di un nuovo spazio esterno attrezzato”.

L’intervento è stato realizzato in tre stralci e ha riguardato gli infissi del piano rialzato, piano primo e secondo per una superficie totale di circa 450 metri quadrati.

I nuovi serramenti in lega di alluminio garantiscono un coefficiente di trasmissione bassissimo.

Sono costituiti da ante con apertura a vasistas e anta ribalta con blocco di sicurezza, realizzate con camera interna a gas inerte.

Sono stati sostituiti anche le porte di sicurezza e i relativi maniglioni antipanico.

L’intervento dal valore complessivo di 320 mila euro.

E’ stato finanziato con un contributo di 110 mila euro del Ministero dello Sviluppo Economico e per la parte restante con risorse del Comune.

Il progetto e la direzione lavori sono stati a cura del servizio Manutenzioni.