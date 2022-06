Al via la seconda edizione della Scuola dei Mestieri,

accademia delle competenze per i giovani talenti

Staff International (Gruppo OTB)

Dopo il successo della prima edizione, riparte in autunno la Scuola dei Mestieri di Staff Academy, scuola d’impresa del Gruppo OTB, per tramandare le competenze del savoir-faire italiano ad una nuova generazione di talenti

Le candidature sono aperte e rivolte ai neodiplomati delle scuole tecniche, ITS, corsi specialistici e diplomi di laurea del settore moda

Staff International,

piattaforma produttiva e distributiva di brand italiani e internazionali che fa parte del Gruppo internazionale di moda e lusso OTB, ha aperto le candidature per la seconda edizione della Scuola dei Mestieri di Staff Academy.

Una scuola di impresa nata nel 2020 che, attraverso un modello di formazione d’avanguardia e programmi di tutoring personalizzati, mira a promuovere il talento e trasferire alle nuove generazioni i saperi e le competenze che hanno fatto di Staff International un’eccellenza del made in Italy e un’azienda leader nell’industria della moda a livello globale.

La prima edizione pilota della Scuola dei Mestieri,

avviata a settembre 2021, si è conclusa lo scorso marzo e ha visto la partecipazione di studenti provenienti da sei istituti scolastici e scuole professionali del settore della moda.

Il percorso formativo ha come obiettivo principale l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche per lo sviluppo dell’expertise necessaria ad entrare nel mondo del lavoro.

Al termine del semestre formativo, oltre il 90% dei giovani talenti che hanno partecipato sono stati inseriti nelle aziende del Gruppo nei ruoli di prototipista, addetto allo stiro e addetto al taglio, a seconda dell’esperienza e dell’attitudine che maggiormente hanno sviluppato durante il loro percorso.

Sulla scia del successo della prima edizione, il Gruppo OTB e Staff International hanno deciso di dare seguito a questo innovativo progetto di formazione con una seconda edizione, che partirà il prossimo autunno.

La classe sarà costituita da 10 studenti selezionati,

a cui verrà data la possibilità di intraprendere un percorso che prevede uno stage formativo di 6 mesi e, a seguire, un periodo di apprendistato di 24 mesi, con la possibilità di assunzione all’interno delle aziende del gruppo.

La Scuola dei Mestieri è rivolta a neodiplomati delle scuole tecniche, ITS, corsi specialistici, diplomi di laurea del settore moda ed è possibile partecipare alla fase di selezione inviando una candidatura spontanea entro il giorno 31 luglio 2022 all’indirizzo: Academy@staffinternational.com.

Progettata e fondata durante i periodi di lockdown da un team interno cross-funzionale, Staff Academy nasce con la missione di valorizzare l’esperienza e le competenze interne sviluppate in 40 anni di storia dell’azienda, per preservare cultura e tradizione del “savoir-faire” italiano, artigianale e ora anche digitale.

All’interno di questa iniziativa prende vita la Scuola dei Mestieri,

che si rivolge ai giovani talenti e coinvolge 19 “Maestri del Sapere”, dipendenti di Staff International, nella formazione delle nuove generazioni, ma anche nella valorizzazione del proprio know-how per garantire all’azienda il passaggio generazionale necessario a preservare e sviluppare l’eccellenza del made in Italy, promuovendola nel mondo.

L’obiettivo è quello di conservare e trasmettere competenze tramite un approccio innovativo, che tenga conto delle nuove skill dell’industria 4.0 e dei modelli organizzativi fondati sul metodo Agile, utilizzando un metodo didattico che integra teoria ed esperienze pratiche.

Staff Academy conferma l’impegno di OTB per la formazione e la valorizzazione dei talenti del domani.

Secondo la visione del gruppo, infatti, la chiave per lo sviluppo e la sostenibilità del settore della moda italiano risiede nella capacità di trasferire la tradizione e l’innovazione dell’artigianalità, fornendo ai più giovani le migliori opportunità per coltivare il proprio talento.

Attraverso questo progetto, il Gruppo OTB contribuisce in modo concreto a colmare l’attuale mismatch tra l’offerta formativa e la domanda di profili sempre più complessi da trovare sul mercato del lavoro.

STAFF INTERNATIONAL

Con oltre 40 anni di esperienza nel settore della moda, Staff International venne acquisita nel 2000 da OTB, evolvendo successivamente in un ecosistema di servizi e competenze messe a disposizione dei marchi in portfolio.

Attualmente, Staff International

gestisce direttamente ricerca e sviluppo dei prodotti, produzione e logistica di alcuni dei marchi presenti nel portafoglio di OTB, tra cui Maison Margiela, Marni, Jil Sander e le collezioni Diesel di calzature, borse e piccola pelletteria.

Contemporaneamente detiene accordi di licenza esclusiva mondiale con marchi internazionali, tra cui Dsquared2, Just Cavalli e Koché, curando per gli stessi tutte le fasi del go to product e del go to market.

Noventa Vicentina (Vicenza), 29 giugno 2022