Scuderia Palladio Historic

al Città di Prato

La scuderia del “gatto col casco” con due equipaggi nella nuova gara di regolarità sport toscana in programma nel fine settimana.

Nico Pellizzari in evidenza tra gli “under 28” nel Trofeo A112

Riparte l’attività sportiva

della Scuderia Palladio Historic che nel prossimo fine settimana vedrà due suoi equipaggi impegnati nella nuova manifestazione a calendario in Toscana: la Regolarità sport Città di Prato abbinata all’omonimo rally storico che si svolgerà su due tappe tra sabato e domenica.

I portacolori, entrambi su Peugeot 205 Gti 1.9, saranno Daniele Carcereri ed Ezio Franchini navigati rispettivamente da Claudio Norbiato, il primo, e da Gabriella Coato il secondo.

Otto le prove di precisione da affrontare con partenza e arrivo a Prato.

Facendo un passo indietro,

precisamente al Rally Campagnolo di fine maggio, si rammenta la buona prestazione ottenuta nel Trofeo A112 Abarth Yokohama da parte di Nico Pellizzari navigato da Mirco Tinazzo, decimo al termine delle quattro prove disputate e vincitore della speciale classifica per i piloti “under 28” nella quale si trova al secondo posto al termine del primo girone di gare del trofeo.

Una menzione anche per due navigatori

“biancorossi” impegnati a dettare le note a piloti di altri scuderie: per Oscar Da Meda, che era al fianco di “Jangher” su BMW M3, la gara si è conclusa in ventunesima posizione assoluta mentre per Fabio Andrian, che navigava Flavio Prà su Renault 5 GT Turbo, il rally era già terminato nel corso della seconda speciale.

In chiusura, un’altra buona notizia

che arriva dal fronte della regolarità classica grazie a Mauro Argenti e Roberta Amorosa reduci dalla Rievocazione della Stella Alpina al termine della quale hanno realizzato la miglior prestazione assoluta con la Porsche 911 S, diventata la terza dopo l’applicazione dei coefficienti in base all’anno di costruzione della vettura.

Immagine realizzata da Videofotomax