Schio: raduno del Fiat 128 Club Italia

In piazza Statuto raduno del Fiat 128 Club Italia e 1° Schio Motors Meeting

Quello alle porte sarà un weekend all’insegna dei motori in città.

Sabato 2 luglio alle ore 15 è in programma il raduno del Fiat 128 Club Italia in Piazza Statuto da dove le auto partiranno per un tour.

Che toccherà le località di Magrè, Recoaro Terme, Staro, Valli del Pasubio, Torrebelvicino, Enna, Santa Caterina e Poleo con ritorno in centro verso le 18.

Non solo: domenica 3 luglio dalle 10 alle 16 sarà sempre Piazza Statuto ad accogliere anche la prima edizione dello Schio Motors Meeting.

Esposizione di auto e moto d’epoca con anno di costruzione entro il 1992.

Per il pubblico ci sarà la possibilità di salire a bordo delle meravigliose auto per un tour lungo le vie del centro cittadino.

La due giorni dedicata ai motori è organizzata dal Fiat 128 Club Italia di Grisignano di Zocco in collaborazione con Astego Motori d’Epoca di Sarcedo e il patrocinio del Comune.

«Dopo il primo raduno delle Fiat 128 dello scorso anno, per il 2022 ospiteremo una manifestazione più strutturata per tutto il weekend – dice l’assessore allo sport Aldo Munarini –.

Per quest’occasione sono state coinvolte anche Ascom Confcommercio e Cuore di Schio.

Quanti nella giornata di domenica esporranno il proprio veicolo storico in piazza potranno pranzare a prezzo agevolato nei locali pubblici che aderiscono all’iniziativa.

Questo tipo di eventi sono opportunità importante per far conoscere il nostro territorio e mettere in rete gli organizzatori con gli operatori commerciali, promuovendo così lo sviluppo anche economico che il turismo sportivo è in grado di generare».