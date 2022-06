Radio Voice,

la voce che ha conquistato il WEB.

Sempre più richiesta, sempre più popolata, la radio di Colceresa sfonda gli ascolti internazionali.

Radio Voice

si propaga ora oltre la pedemontana tramite carplay e in ogni dispositivo connesso al web.

La radio nata a primavera in quel di Colceresa sta conquistando tutte le regioni del Bel Paese dal Piemonte alla Sicilia e con Sammy Basso arriva addirittura oltre oceano, con ascolti sempre in crescita di settimana in settimana.

“Gli ospiti delle trasmissioni sono sempre più interessanti”, spiega Pierpaolo Longo, voce e editor dell’emittente, “perchè hanno la possibilità di raccontare e raccontarsi senza un copione predefinito, ma il divertimento viene dagli ascoltatori che possono intervenire senza filtri dialogando, per esempio, con Claudio Cerasa, direttore del Il Foglio o con chef di ristoranti prossimi alla stella, fino a campioni mondiali di sport, insomma un susseguirsi di personalità e persone” conclude Longo.

“I programmi però sono in continua evoluzione e stiamo preparando il palinsesto ufficiale che partirà da settembre e non ha nulla da invidiare ad un network nazionale”, raccontano Nicola Battocchio e Luigi Ferrari, fondatori di radio Voice, che in questi giorni hanno inserito nel palinsesto una nuova rubrica che da luce all’imprenditorialità della nostra regione.

“Voice Work World”

è infatti il nuovo programma che racconta con la voce degli imprenditori stessi in studio, come sono nate le aziende del nostro territorio, come sono diventate prestigio internazionale e come siano attente alle esigenze della popolazione creando rete e welfare, pur senza tralasciare aneddoti e curiosità varie successe negli anni.

La puntata inaugurale

ha avuto come ospiti Lavinia Polato e Laura Bertacco rispettivamente CEO e AD delle Officine Cartigliano.

Tanta innovazione in questa radio, ma la vera novità è che fa scoprire quanto avviene nel mondo della ricerca e dello sviluppo tecnologico qui nel nostro nord-est.

Ormai partner media delle manifestazioni dell’estate, Radio Voice è amica di tutti, ma soprattutto è la compagnia di ognuno.

Ora non ci resta che connetterci e scoprire cosa ci riserva il nuovo palinsesto e… se qualcuno si lamenta, può farlo direttamente al “Voice Box” una sorta di sfogatoio virtuale, senza freni, in diretta!

www.radiovoice.it

APPLE STORE

https://apps.apple.com/app/radio-voice/id1615036583

APP ANDROID

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.newradio.radiovoice

ALEXA

https://www.amazon.it/dp/B09VXXVTZH

GOOGLE HOME

https://assistant.google.com/services/a/uid/000000da2b1a28cf?hl=it