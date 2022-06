La raccolta di abiti usati di Humana arriva a Marostica

La nuova sinergia tra Humana People to People Italia e il comune di Marostica contribuirà ad apportare importanti benefici ambientali e sociali

I cittadini di Marostica (VI)

possono beneficiare di un nuovo servizio per la raccolta e l’avvio a recupero di abiti, scarpe e accessori usati gestito dall’organizzazione di cooperazione internazionale Humana People to People Italia.

Grazie alla sinergia con il comune, l’organizzazione umanitaria ha posizionato dieci contenitori per la raccolta abiti ai seguenti indirizzi:

– Via 4 Martiri, 5

– Via D. Vaccari, presso ecocentro

– Via della Resistenza, 8

– Via G. B. Busatta, 1

– Via Sisemol, 81

– Via Vivian, 13

– Via Chiesa, 1

– Via Stroppari, 2

– Via S. Melan, 26

All’interno dei contenitori Humana è possibile inserire:

capi d’abbigliamento;

scarpe appaiate;

accessori d’abbigliamento (cappelli, cinture, foulard);

borse e zaini;

biancheria per la casa.

NON è possibile conferire nei contenitori di Humana Italia materiali diversi da quelli qui elencati (non si raccolgono abiti o materiali tessili sporchi, ammuffiti o intrisi d’olio, rifiuti organici, pentole, suppellettili etc).

Tutto ciò che viene donato nei contenitori deve essere messo in sacchetti ben chiusi , così da proteggere al meglio i capi, le scarpe e gli accessori, evitando che si rovinino.

Ma dove vanno a finire gli abiti donati nei contenitori Humana?

Humana segue tutte le fasi della filiera, dalla raccolta fino alla distribuzione e questo permette di creare un sistema realmente integrato e rendicontabile. Ecco i vari passaggi:

Gli abiti inseriti nei contenitori sono portati negli impianti Humana in Italia autorizzati dagli enti competenti, dislocati nelle province di Milano, Brescia, Rovigo, Teramo e Torino. Gli indumenti usati raccolti nel comune di Marostica saranno gestiti dalla filiale di Rovigo. L’impianto in provincia di Milano, a Pregnana Milanese, è l’unico a svolgere l’attività di smistamento. Lo smistamento suddivide la raccolta in circa 25 categorie di prodotto. Ogni prodotto è valorizzato a seconda delle sue caratteristiche: I vestiti estivi, selezionati sulla base di criteri climatico-culturali, vengono donati alle consorelle di Humana in Africa per sostenere i progetti umanitari attivi in loco. Qui gli indumenti sono donati alle comunità solo in casi di emergenza, altrimenti sono venduti a prezzi contenuti per finanziare i progetti sociali attivi localmente. Lo scopo è infatti quello di creare sviluppo e non assistenzialismo. I vestiti invernali e una parte dei vestiti estivi sono venduti nei negozi solidali di Humana in Italia (sono undici e si trovano a Milano, Torino, Bologna, Verona, e Roma a cui si aggiunge l’e-commerce www.humanavintage.it) e in Europa per ottimizzare il valore di ogni singolo capo donato. I prodotti non riutilizzabili come tali (es. pezzami, maglia, panno) sono venduti ad aziende specializzate nel loro riciclo.

Proprio per massimizzare il valore sociale di ogni singolo indumento, la vendita effettuata in modo trasparente e nel pieno rispetto delle regole, rappresenta un passaggio importante.

Humana è da sempre impegnata a favore della trasparenza e della solidarietà e nel 2017 ha ottenuto l’Attestazione in merito alla Carta di Impegni ESET (acronimo di filiera Etica, Solidale, Ecologica, Trasparente), rilasciata dall’ente di certificazione internazionale Bureau Veritas che ha verificato i principali anelli della filiera dei vestiti di Humana e il relativo flusso economico.

Perché è importante donare nei contenitori Humana?

Benefici sociali: anche grazie alla valorizzazione degli abiti inseriti dai cittadini nei contenitori, Humana sostiene progetti di tutela della salute, accesso al cibo e istruzione nei paesi in via di sviluppo.

Solamente nel 2021 la Federazione di Humana nel mondo ha realizzato 1.238 progetti a beneficio di 9,6 milioni di persone. In Italia, Humana ha realizzato un orto di comunità a Cornaredo (MI) e promuove percorsi di sensibilizzazione nelle scuole.

Benefici ambientali: dando una nuova vita agli abiti donati, si diminuisce il loro impatto negativo sull’ambiente (il settore della produzione tessile è uno dei più inquinanti al mondo), con una conseguente riduzione delle risorse utilizzate per la loro produzione.

Basti pensare che prolungando la vita di 1 chilo di abiti usati è possibile evitare l’emissione di 3,6 chili di anidride carbonica e risparmiare 6000 litri d’acqua.

Benefici economici: gli abiti usati affidati a Humana Italia non finiscono nella raccolta indifferenziata, riducendo quindi i notevoli costi di smaltimento a carico del comune. Questo comporta quindi un risparmio economico per i cittadini stessi.

Humana Italia

è il primo operatore in Italia per la gestione integrata del servizio di raccolta abiti. Per noi, trasparenza, eticità e sostenibilità della filiera sono punti cardine del nostro lavoro.

Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative e attività, è sempre possibile consultare il sito dedicato: http://raccoltavestiti.humanaitalia.org.

www.humanaitalia.org