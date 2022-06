Quando il gatto non c’è i topi ballano

L’Italia è un Paese assai strano

dove l’inerzia fisica e mentale del popolo lascia “ballare” i suoi rappresentanti politici.

È utile constatare che gli Stati moderni sono pur sempre gli eredi dei signori feudali funzionanti come agenzie di protezione dei propri sudditi, e sono stati selezionati da secoli di conflitti che avevano per posta l’appropriazione del territorio: senza che sia possibile distinguere, originariamente, fra potere politico e sfruttamento economico.

L’articolo 1 della Costituzione: «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», fissa il principio democratico. Tale principio sta ad indicare un assetto politico-istituzionale grazie al quale la fonte del potere politico è data dal consenso dei governati.

La democrazia,

diceva Erodoto, è fatta di tre cose: controllo dei governanti da parte dei governati, diffusione del potere, uguaglianza tra i cittadini.

Ma nel paese di Arlecchino & Pulcinella sembrano coesistere dei poteri profondi che si comportano da veri padroni delle nostre istituzioni.

Un labirinto di burocrazie, di funzioni, di influenze pubbliche e private.

Oltre ai governanti pro tempore ci sono ambiti più ampi come nel caso di élite o lobby che si appropriano di una parte cospicua della ricchezza del Paese adducendo giustificazioni di vario tipo, ideologico o religioso ad esempio. Insomma esiste una casta che detiene saldamente il potere e abitualmente pratica l’endogamia.

Ovvero l’usanza di cooptare gli appartenenti allo stesso gruppo sociale (casta, clan, partito politico, famiglia).

Insomma una sorta di cleptocrazia.

Una modalità di governo deviata che rappresenta il culmine della corruzione politica, e una forma estrema dell’uso del governo per la ricerca del profitto personale di chi occupa posizioni di potere.

A che serve votare ai referendum, per esempio: privatizzazione della Rai del 1995, oppure ai giorni nostri dove il Governo Draghi ha deciso di farsi dare la delega dal Parlamento per privatizzare i servizi pubblici locali: acqua, in barba la referendum del 2011, se poi a Roma fanno quello che vogliono?

Sulla forma di Stato il politologo Gianfranco Miglio, riproponendo l’articolo 1 della Costituzione (Comma 2 – La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.), ricordava che «dal punto di vista rigorosamente linguistico, democrazia vuol dire potere del popolo.

“Potere” dunque e non “governo”.

Perché una moltitudine non può governare, cioè prendere decisioni quotidiane, anche minute, e seguirne l’esecuzione, adottando poi tutte le misure conseguenti.

I cittadini, che compongono il popolo, per esercitare il loro potere (cioè la loro sovranità) devono quindi affidare il governo a una minoranza di delegati, o comunque a persone che i più considerano (e accettano) come rappresentativi dell’intera moltitudine».

Ma una cospicua parte dell’elettorato si sente disarmata ed è sempre meno attratta dall’esercizio del voto; quindi lo diserta delegittimando così chi pretende di vivere di rendite politiche.

Eppure il concetto di sovranità popolare non è un’invenzione moderna, Johannes Althusius (1557- 1638) giurista tedesco, calvinista, autore di numerosi scritti tra cui il ‘Politica methodice digesta’ (1603), fu tra i primi a teorizzare il primato della predetta sovranità, fondata sui principi del diritto naturale dei popoli e degli individui (Giusnaturalismo).

Sostenne che il potere di governo è “delegato” ai governanti dal popolo, il quale però conserva la facoltà di revocare il mandato se vengono lesi i suoi diritti naturali fondamentali.

Filippo Mazzei

nativo di Poggio a Caiano (Prato: 1730-1816), nonostante sia sconosciuto al grande pubblico italiano, è ritenuto dagli storici uno dei padri della dichiarazione di indipendenza americana.

John F. Kennedy scrisse di lui: «La grande dottrina “Tutti gli uomini sono creati eguali” attribuito nella dichiarazione di indipendenza a Thomas Jefferson, è ripresa dagli scritti di Philip Mazzei, un patriota scrittore nativo dell’Italia.»

I suoi scritti indicano in modo inconfutabile che sebbene non sia stato indicato come federalista, Mazzei ne ha colto lo spirito autentico come pochi altri.

Fra le molte cose che riflettono il suo pensiero dello stato federale in senso contrattuale scrisse: «Che le leggi fatte dai nostri rappresentanti non possono essere dette, né devono essere, leggi del paese fintanto che non saranno approvate dalla maggior parte del popolo.»

Ed ancora:

«È una verità incontestabile che un paese non è libero se tutti i suoi abitanti non partecipano egualmente al diritto di governare.»

In fatto di partecipazione politica dei cittadini la Svizzera è campionessa mondiale indiscussa. Nel mondo, oltre un terzo di tutte le votazioni popolari nazionali si è tenuto in Svizzera.

Le votazioni popolari su temi specifici godono di grande successo.

Dalla Catalogna alla Turchia, passando per l’Australia, la California, Berlino e il Regno Unito: negli ultimi tempi le votazioni popolari hanno fatto il giro del mondo, e su questioni talvolta molto controverse.

L’andamento è chiaro:

capita sempre più spesso che gli elettori non siano più solo chiamati a esprimere il proprio voto su chi li rappresenterà al Governo o in Parlamento, ma che si rechino alle urne anche per prendere posizione su progetti concreti.

In questi casi non sono solo i temi in votazione a infiammare i dibattiti pubblici, ma anche le «regole del gioco».

David Altman è professore di Scienze Politiche presso la Pontificia Universidad Católica de Chile.

È particolarmente interessato ai meccanismi della democrazia diretta e la sua attuale ricerca estende il suo lavoro precedente esaminando le conseguenze politiche della partecipazione dei cittadini attraverso iniziative popolari e referendum.

È autore di ‘Direct Democracy Worldwide’ pubblicato dalla Cambridge University Press nel 2011 (e nel 2014).

Egli sfida l’assunto comune secondo cui i modelli di democrazia diretta e democrazia rappresentativa sono necessariamente in contrasto, ‘Direct Democracy Worldwide’ dimostra come le pratiche di democrazia diretta e rappresentativa interagiscono in diversi contesti istituzionali e scopre le condizioni che consentono loro di coesistere in modo reciprocamente rafforzante.

Mentre i meccanismi di democrazia diretta

avviati dai cittadini possono stimolare relazioni produttive tra cittadini e partiti politici, altri meccanismi di democrazia diretta spesso aiutano i leader.

Il libro dimostra anche che l’abbraccio della democrazia diretta è costoso, può generare incertezze e incoerenze e in alcuni casi è facilmente manipolabile.

Tuttavia, la promessa della democrazia diretta non dovrebbe essere respinta.

Essa è molto più di una semplice e pragmatica seconda scelta quando la democrazia rappresentativa sembra non funzionare come previsto.

Correttamente progettata, può responsabilizzare i cittadini, superando alcune delle barriere istituzionalizzate alla responsabilità che sorgono nei sistemi rappresentativi.

Se l’Italia è un paese assai strano

sotto il profilo dell’applicazione della democrazia diretta – vedasi gli insuccessi, i voltafaccia e la fellonia del M5s – altrove è diventata opinione comune che quanto sopra debba essere completato da un sistema che preveda il sorteggio integrale di ogni carica pubblica.

Possa cioè in qualche modo ridare al popolo una speranza di poter tornare a credere nella rappresentanza politica.

È un tema che abbiamo già trattato tra queste pagine, e chi fosse interessato può eseguire una semplice ricerca con la parola: “sorteggio”.

Enzo Trentin