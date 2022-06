Se siete alla ricerca di una portata estiva diversa dal solito, vi propongo la Polenta fredda in insalata.

L’abitudine porta a preparare sempre le solite insalate, quella di riso, di pasta, l’insalata di verdure, l’insalata di mare, ma questa polenta fredda in insalata vi stupirà!

Io la propongo leggera e sfiziosa con tonno, mais, olive e capperi, ed altri semplici ingredienti che troverete nell’indice, semplice ma davvero gustosa.

Per impreziosire i vostri buffet o caratterizzare la vostra tavola, questa insalata fa al caso vostro, anche con l’aggiunta a piacere degli ingredienti preferiti, proprio come si realizza l’insalata di riso.

La farina di mais è una delle farine utilizzate soprattutto per ricette tradizionali. In effetti la si utilizza solitamente solo per la polenta o per le tortillas messicane. Tuttavia, questa farina, soprattutto se integrale (più saporita e ricca di sali minerali!), piace molto, e per questo ne approfittiamo per preparare la polenta declinandola in una versione differente, meno tradizionale e più variegata.

Ingredienti per 4 persone:

250 gr. di farina di mais per polenta (se avete poco tempo va benissimo anche la polenta istantanea)

1 litro di acqua

qb sale

un pò di olio extra vergine di oliva

Ingredienti per condire:

2 scatolette di tonno da 80 gr.

pomodori

insalata valeriana

mais conservato

olive verdi

capperi sott’olio

olio extra vergine di oliva

Preparazione della polenta:

Per realizzare la polenta ponete sul fuoco una pentola d’acciaio dal fondo spesso, versate 1 litro d’acqua, quando l’acqua sta per sfiorare il bollore unite il sale; quindi, versate la farina a pioggia mescolando con un cucchiaio di legno (o con l’apposito bastone di nocciolo detto tarello) mantenete la cottura ad alta temperatura mescolando velocemente. Aggiungete anche un pò di olio di oliva che servirà per evitare la formazione di grumi, continuate a mescolare attendendo che riprenda il bollore; quindi, abbassate il fuoco al minimo e proseguite con la cottura per 50 minuti a fuoco dolce mescolando di continuo, avendo cura di non farla attaccare al fondo. Trascorsi i 50 minuti la polenta è pronta; alzate il fuoco in modo da farla staccare bene dalla pentola, attendete di vedere che si stacchi bene dal fondo. Ora capovolgete con attenzione il tegame su un tagliere rotondo poco più grande del diametro del tegame per sformare la polenta. La vostra polenta è pronta per essere raffreddata.

Preparazione dell’insalata:

Tagliate la polenta a dadini non troppo grandi. Mettete in una insalatiera, aggiungete il mais, il tonno sgocciolato, le olive, i capperi, la valeriana e i pomodori tagliandoli a cubetti. Condire e fate insaporire per qualche ora prima di servirla.

Ecco la polenta fredda in insalata è pronta da gustare!

Fonte: Ricettegustose.it a cura delle Redazione