Pista lunga e Short track: calendario 2022-2023

Velocità, rese note le tappe di Coppa del Mondo 2022-23

di Pista Lunga e Short Track

Dopo la comunicazione del calendario del pattinaggio di figura per la prossima stagione, l’International Skating Union ha reso note oggi anche le date e le location delle tappe di Coppa del Mondo della velocità, vale a dire sia della pista lunga che dello short track.

Se le sei tappe del massimo circuito internazionale della pista lunga appaiono tutte definite, regna ancora l’incertezza sulle località in cui saranno organizzati tre dei sei appuntamenti dello short track a seguito dela rinuncia da parte della Cina, ancora alle prese con i risvolti della pandemia di Covid 19, ad ospitare le tappe inizialmente previste per dicembre a Pechino. E ancora vacante resta pure la sede della quinta tappa, in programma dal 3 al 5 febbraio 2023.

Questo di seguito il quadro completo sin qui comunicato dall’ISU.

PISTA LUNGA:

1ª tappa di Coppa del Mondo: Stavanger (Norvegia), 11-13 novembre 2022

2ª tappa di Coppa del Mondo: Heerenveen (Paesi Bassi), 18-20 novembre 2022

3ª tappa di Coppa del Mondo: Calgary (Canada), 9-11 dicembre 2022

4ª tappa di Coppa del Mondo: Calgary (Canada), 16-18 dicembre 2022

5ª tappa di Coppa del Mondo: Tomaszów Mazowiecki (Polonia), 10-12 febbraio 2023

6ª tappa di Coppa del Mondo: Tomaszów Mazowiecki (Polonia), 17-19 febbraio 2023

SHORT TRACK:

1ª tappa di Coppa del Mondo: Montreal (Canada), 28-30 ottobre 2022

2ª tappa di Coppa del Mondo: Salt Lake City (Stati Uniti), 4-6 novembre 2022

3ª tappa di Coppa del Mondo: TBD, 9-11 dicembre 2022

4ª tappa di Coppa del Mondo: TBD, 16-18 dicembre 2022

5ª tappa di Coppa del Mondo: TBD, 3-5 febbraio 2023

6ª tappa di Coppa del Mondo: Dordrecht (Paesi Bassi), 10-12 febbraio 2023

Per la pista lunga, ingine, stabilite anche le tappe del circuito di Coppa del Mondo Junior. Questi di seguito gli appuntamenti:

1ª tappa di Coppa del Mondo Junior: Seinäjoki (Finlandia), 26-27 novembre 2022

2ª tappa di Coppa del Mondo Junior: Seinäjoki (Finlandia), 3-4 dicembre 2022

3ª tappa di Coppa del Mondo Junior (finale): Inzell (Germania), 3-4 febbraio 2023

Qui la comunicazione dell’ISU.