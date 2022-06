Piovene Rocchette sogna con Filippo Zana,

neo Campione Italiano di Ciclismo.

“Ti aspettiamo a casa per festeggiare”

“È stato tutto perfetto”.

Le stesse parole usate da Filippo Zana fanno da cornice all’orgoglio che fa pulsare i cuori di Piovene Rocchette per il ‘suo ragazzo’, laureatosi Campione Italiano di Ciclismo

su strada.

“Un grande applauso a Filippo per questo suo traguardo, l’ultimo in un’escalation di successi”, così il Sindaco Erminio Masero che racconta: “per le vie del paese il suo nome riecheggi,

indescrivibile la contentezza e la fierezza dei compaesani per lui”.

È sua, quindi, la Maglia Tricolore dopo essersi imposto in fuga e vincendo i Campionati Italiani in linea di Ciclismo su strada: 237 km da Marina di Ginosa ad Alberobello (TA).

“ Il 26 giugno 2022 resterà un data storica per tutti noi piovenesi – continua il Sindaco Masero – E’ il giorno che ha incoronato Filippo a Campione Italiano: un traguardo ottenuto con la professionalità, l’impegno, la costanza e la volontà che lo hanno sempre contraddistinto sin da giovane quando iniziò con l’Associazione Dilettantistica Scuola Ciclismo di Piovene Rocchette.

Caratteristiche che nel tempo ha sempre migliorato e diventando corridore della Bardiani – Csf FaiZanè.

A lui e alla sua famiglia tutta la nostra vicinanza e tutto il nostro affetto – conclude – La felicità che Filippo ci sta donando è davvero tanta.

Si meritava questo traguardo, perché sono anni che corre in bici dimostrando il suo potenziale: un anno fa vinse il Sazka Tour, la gara più importante della Repubblica Ceca e quest’anno è stato

il suo Terzo Giro d’Italia. Impossibile, inoltre, scordare lo scorso 4 giugno quando mise il sigillo su una tappa alla Adriatica Ionica – conclude il Sindaco Erminio Masero – Forza Filippo, ti aspettiamoa casa per congratularci con te”.