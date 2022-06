Figura, pubblicato il calendario di eventi della stagione 2022-23.

A Torino le Finali di ISU Grand Prix

A cinque giorni dal

congresso dell’International Skating Union in Thailandia, la Federazione internazionale ha pubblicato oggi il calendario ufficiale della stagione 2022-2023 di pattinaggio di figura.

Grande attenzione per il circuito di ISU Junior Grand Prix, suddiviso in sette appuntamenti con l’Italia a chiudere con la tappa di Egna-Neumarkt dal 12 al 15 ottobre e al via già in agosto con l’esordio a Courchevel, in Francia, dal 24 al 27 agosto.

In mezzo, Ostrava, Riga, Yerevan, Grenoble e Danzica per un circuito giovanile che si preannuncia di altissimo profilo.

Le finali, sia Junior che Senior,

andranno invece in scena a Torino dall’8 all’11 dicembre. Dopo lo spettacolo del 2019, l’ultimo atto del circuito internazionale dedicato ai migliori pattinatori del mondo torna in Italia e in particolare nel capoluogo piemontese che, nella scorsa stagione, è stato teatro anche del Gran Premio d’Italia in sostituzione della Cup of China.

L’ISU Grand Prix

prenderà il via ad ottobre con Skate America dal 21 al 23 ottobre proseguendo con Skate Canada (28-30 ottobre), gli Internationaux de France (4-6 novembre) e due tappe ancora da definire oltre all’NHK Trophy (18-20 novembre): trattasi delle classiche Cup of China e Rostelecom Cup al momento non ancora ufficializzate.

Insieme ai Grand Prix,

come da tradizione, si svolgeranno anche le dieci tappe di Challenger Series con l’Italia presente con il Lombardia Trophy, secondo appuntamento in calendario nel weekend del 17 e 18 settembre.

Pattinaggio di Figura 2022-2023 – Dopo i Campionati Italiani

previsti a dicembre, da gennaio 2023 il via alla seconda parte di stagione con gli Europei di Espoo, in Finlandia, dal 23 al 29 gennaio, quindi i Mondiali Junior dal 27 febbraio al 5 marzo e quelli Senior a Saitama, in Giappone, dal 20 al 26 marzo.

Qui il calendario completo