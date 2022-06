Paolo Rossi, mercoledì 6 luglio

Serata di gala in piazza dei Signori in memoria del grande campione

Organizzata da FSP Polizia di Stato

in collaborazione con Comune di Vicenza, Fondazione Paolo Rossi e i familiari

Mercoledì 6 luglio in piazza dei Signori si terrà una serata di gala con cena e concerto, il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Paolo Rossi.

L’iniziativa, che vuole commemorare l’indimenticato campione di calcio biancorosso e della Nazionale, è organizzata da FSP Federazione Sindacale Polizia di Stato di Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza, la Fondazione a lui dedicata e i familiari.

Insieme alla figura di Paolo Rossi,

sarà ricordato anche il 40^ anniversario della conquista della coppa del mondo di calcio da parte della Nazionale Italiana.

Ad illustrare l’iniziativa questa mattina nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino sono stati il sindaco Francesco Rucco, l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine e il delegato di FSP Vicenza Luca Prioli.

“Avevo 8 anni quando la Nazionale ha vinto i Mondiali dell’82 ma il ricordo è nitido – ha commentato il sindaco Francesco Rucco –.

Quando ci è arrivata la proposta della Federazione Sindacale Polizia di Stato di Vicenza abbiamo sostenuto subito l’iniziativa che vede la collaborazione della Fondazione Paolo Rossi e dei familiari del campione.

Obiettivo della serata sarà ricordare l’anniversario dei 40 anni dalla vittoria della Coppa del Mondo ma soprattutto celebrare Pablito.

A questo proposito

sono partiti i lavori per il nuovo Largo Paolo Rossi e il 5 luglio, alle 21, al teatro Araceli sarà proiettato un docufilm sulla figura del calciatore.

Ai cittadini chiediamo un po’ di pazienza per qualche eventuale disagio legato all’allestimento della serata ma si tratta di un evento importante dedicato ad una persona che merita il nostro ricordo”.

“Mercoledì 6 luglio si terrà la prima grande cena di gala che abbiamo voluto regalare ai cittadini dopo il Covid – ha spiegato l’assessore alle attività produttive Silvio Giovine –.

Lo sforzo organizzativo è stato enorme e condiviso con la Soprintendenza.

A questo proposito ringrazio il sindacato di polizia e la famiglia di Paolo ma anche il nostro tessuto commerciale che ogni volta che organizziamo qualcosa in piazza dei Signori si dimostra disponibile.

Sarà una serata magica, piena di tantissime sorprese ed eventi di qualità, dedicata al cittadino onorario della nostra città che vogliamo celebrare in tutti i modi possibili”.

All’evento, a cui parteciperanno 1.200 persone, interverranno, oltre ai vertici della Figc e dell’Aic e alla moglie di Paolo, Federica Cappelletti, anche ex calciatori, come Alessandro Altobelli e Franco Causio, per onorare nel migliore dei modi il ricordo di Paolo Rossi.

Sono previsti tavoli in piazza dei Signori e in Loggia del Capitaniato.

Alla cena, con inizio previsto alle 20, si potrà partecipare solo su invito.

Il menù sarà a cura degli chef stellati Matteo Grandi e Carlo Cracco.

Sono previste proiezioni di filmati emozionali

su Paolo Rossi e sulla vittoria dei Mondiali di calcio del 1982 nei maxi ledwall del palco allestito per l’occasione in piazza e video mapping sulla facciata della Basilica palladiana. Saranno proposti anche effetti speciali con luci e laser.

Vicino alle due colonne sarà presente un’auto Lamborghini della Polizia di Stato.

Alle 21.45 prenderà il via l’esibizione dell’orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso con 50 elementi e un coro di 20 voci.

A condurre la serata

saranno la giornalista di Mediaset Irma d’Alessandro, il critico musicale e conduttore radiofonico Luca Dondoni e l’attrice Anna Safroncik.

Saliranno sul palco Roby Facchinetti dei Pooh, Mario Biondi, Malika Ayane, Sonia Mosca e le tre voci più importanti del musical di successo mondiale “Notre Dame de Paris”, Giò diTonno, Vittorio Matteucci, Graziano Galatone.

La regia sarà a cura di Rinaldo Gaspari, la fotografia e le luci di Aldo Solbiati, il direttore di produzione è Maurizio Cristofolini mentre le riprese televisive verranno eseguite dall’azienda One-Tv.

I videomapping e i contenuti dei ledwall saranno a cura della ditta Clonwerk di Milano.