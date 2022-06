Montecchio Maggiore: riaperte le piscine

ESTATE 2022, RIAPERTE LE PISCINE COMUNALI ALL’APERTO

«IMPIANTI RINNOVATI E UNA RICCA OFFERTA DI SERVIZI»

Anche quest’estate riapre l’impianto natatorio esterno di via Bruschi, a disposizione del pubblico già da inizio giugno un’ampia area verde con campo da beach volley, mini-campo da calcetto, pallacanestro, due piscine, l’olimpionica e quella dedicata ai più piccoli, con gli scivoli.

Con la nuova gestione di Forus Italia

l’impianto è stato oggetto di importanti lavori di manutenzione, tra cui il rifacimento delle vasche e dell’impianto idrico, la sistemazione complessiva degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici. Sono stati inoltre ritinteggiati tutti gli interni e gli esterni della struttura, ringhiere comprese.

Il sindaco di Montecchio Maggiore,

Gianfranco Trapula, in sopralluogo ha verificato con soddisfazione la piena operatività della struttura sportiva dopo il restyling.

«Il nostro impianto è molto bello anche perché viene valorizzato da un grande spazio verde che quest’anno è particolarmente curato.

Facciamo un altro passo verso una ritrovata normalità, quest’estate i nostri cittadini potranno rilassarsi e divertirsi all’aria aperta in un ambiente non soltanto rinnovato nelle strutture ma anche nell’offerta, con tantissime proposte per fare sport e trascorrere il tempo libero».

Il responsabile per Forus Italia, Mattia Paoletti aggiunge:

«Abbiamo puntato sulla qualità e l’efficienza dei servizi anche con il rinnovamento del bar, che dispone di un chiosco esterno. Le possibilità di fare pratica sportiva sono moltissime con almeno 40/50 corsi attivi tra acqua fitness e fitness.

Inoltre, fino alla ripresa della scuola saranno attivi i corsi di nuoto intensivi e il campus estivo, al quale è possibile iscriversi di settimana in settimana, mentre la palestra che fa parte dell’impianto coperto resterà aperta tutta l’estate».

Montecchio Maggiore, 15 giugno 2022 –