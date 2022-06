Marostica: Piano solo in Piazza degli Scacchi

L’incanto e la musica di un pianoforte in piazza.

Succede a Marostica giovedì 23 giugno e giovedì 30 giugno, quando il maestro Luigi Ferro si siederà al pianoforte al centro di una Piazza degli Scacchi interamente dedicata alle note dal vivo.

Una iniziativa, voluta fortemente dalla Città di Marostica, per regalare a cittadini e visitatori una insolita serata d’estate all’insegna della musica.

“A volte basta poco per creare una vera magia – dichiara l’assessore allo spettacolo della Città di Marostica Ylenia Bianchin –.

Un pianoforte, una delle piazze più belle d’Italia e una calda sera d’estate possono regalare davvero uno spettacolo meraviglioso.

Non resta che accomodarsi nel salotto della città e godersi la bellezza e il fascino di un lungo concerto di piano solo…”

Il recital, firmato da colui che ha inventato la maratona pianistica nei luoghi più affascinanti della regione, sarà composto da evergreen internazionali, colonne sonore e brani originali. L’inizio è alle ore 21.

L’ingresso è libero.

Diplomato in pianoforte, Luigi Ferro ha seguito corsi di clavicembalo e composizione.

Autore di circa 350 brani tra musica pianistica, da camera, brani didattici e fiabe musicali.

Ideatore e organizzatore dei progetti “Fiabe Musicali” (autore del testo e delle musiche composte specificatamente per i singoli allievi); “Maratona Pianistica” (concerto di 13 ore in storiche località venete con la partecipazione di Conservatori, Scuole di Musica, Istituti e Licei Musicali): concerti delle “Eccellenze Venete” (ospitano giovani musicisti vincitori di concorsi nazionali ed internazionali, i concerti si svolgono in Ville Venete e storiche Sale da Concerto); “Pianoforti Decorati” (pianoforti decorati da bambini e artisti, e dislocati in centri storici e messi a disposizione di chiunque voglia suonare); “Festival Biennale di Composizione Pianistica” (presentazione di brani inediti eseguiti dagli stessi autori).

Autore del libro MetodoGugù, per amare lo studio del pianoforte (Editrice Artistica Bassano) per l’insegnamento del pianoforte ai bambini.

Al suo attivo cinque album di composizioni.

Foto di Giulio Erbi