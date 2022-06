Marostica: Partita a Scacchi a personaggi viventi

La Città di Marostica

si prepara a vivere l’antico splendore della Partita a Scacchi a personaggi viventi.

Sarà in programma dal 9 all’11 settembre.

Per accompagnare questo avvento magico, l’Associazione Pro Marostica ha creato “Vivi il sogno”, un ricco programma di appuntamenti volti, da maggio ad agosto, a valorizzare la storia e la tradizione di una delle rievocazioni più celebri al mondo.

Sabato 25 giugno (ore 17, Sala Consiliare del Castello Inferiore),

uno degli incontri più attesi e forse emozionanti.

Francesco “Checco” Chiminello, Luciano “Luci” Bagnara e Mario Artuso, fra i più anziani protagonisti della disfida, dialogano su un insolito palcoscenico, ricordando albori ed episodi della partita, testimonianze che verranno raccolte a futura memoria.

Un atto d’onore e di riconoscimento a chi ha portato avanti l’eredità di questa grande rappresentazione collettiva che ancora incanta il mondo.

L’incontro sarà introdotto dal presidente di Associazione Pro Marostica Simone Bucco, con i saluti del sindaco di Marostica Matteo Mozzo.

Prossimi appuntamenti.

Sabato 2 luglio (ore 17, Sala Consiliare del Castello Inferiore) una edizione di “Longhella River”, spettacolo teatrale a cura di Carla Frigo, con “Quelli della Partita”.

Sabato 23 luglio (ore 17, Sala Consiliare del Castello Inferiore), in programma la recita “Historia di Taddeo”, scritta da Laura Primon e diretta da Giuseppe Ruffato.

Domenica 24 luglio (ore 15.30), al Castello Inferiore e in Piazza, si svolgeranno lo spettacolo di Vessilliferi dei borghi e delle arti, accompagnati da trombe e tamburi; e le dimostrazioni di scherma storica e di tiro con l’arco.

Infine, dal 6 agosto al 19 settembre il Castello Inferiore ospita la bellissima mostra “La battaglia dei due re con finte schiere.

La storia degli scacchi tra XIII e XVIII secolo nei libri della Biblioteca Bertoliana”, promossa in collaborazione con Biblioteca Bertoliana e a cura di Laura Sbicego (inaugurazione sabato 6 agosto, ore 17).

La Partita a Scacchi di Marostica a personaggi viventi è promossa da Associazione Pro Marostica in

collaborazione con la Città di Marostica, con il patrocinio della Commissione Europea, della Regione del Veneto e della Provincia di Vicenza.

Main sponsor Banca di Verona e Vicenza (Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea) e VIMAR.

Official sponsor Pedon, Famila, Stephen, Pizzato, Gruppo Ceccato e dei partner Folber, UmTools, Um Technology Tools, Felisatti Utensili.

Ricordiamo che i biglietti già acquistati in prevendita per il 2020 sono validi per il 2022 per lo spettacolo corrispondente prescelto (venerdì ore 21.00, sabato ore 21.00, domenica ore 21.00, domenica ore 17.00).

I biglietti per la nuova edizione del 9, 10 e 11 settembre 2022 sono ora disponibili nel sito della manifestazione www.marosticascacchi.it.