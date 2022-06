Made in Vicenza: restrizioni UE sui commerci con Russia e Bielorussia

RESTRIZIONE UE SUI COMMERCI

CON RUSSIA E BIELORUSSIA: OBBLIGHI, DIVIETI E CAUTELE PER LE AZIENDE

Questo il tema del seminario organizzato per giovedì 30 giugno da Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online

Con l’allungarsi della crisi internazionale

legata alla guerra in Ucraina, le sanzioni imposte dall’Unione Europea nei confronti di Russia e Bielorussia sono destinate a durare ancora a lungo: diventa quindi fondamentale per le aziende conoscere nel dettaglio i nuovi divieti e obblighi per l’export.

Proprio per offrire alle aziende vicentine un’informazione completa e aggiornata su questo delicato tema, Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza, organizza un webinar in programma giovedì 30 giugno, dalle ore 9:30 alle 10:30.

Durante l’incontro,

realizzato in collaborazione con lo studio legale de Capoa & Associati, saranno riassunte le misure restrittive nei confronti della Federazione Russa e della Bielorussia, approfondendo inoltre il divieto di triangolazioni e le cautele contrattuali da adottare.

Tra gli argomenti in programma anche gli strumenti messi a disposizione da SIMEST per sostenere le aziende che esportavano nella Federazione Russa e in Bielorussia

Al termine dell’incontro è prevista la possibilità di porre domande per approfondire specifici aspetti.

La partecipazione al webinar è gratuita previa registrazione online entro le ore 12.00 di mercoledì 29 giugno.

Per informazioni e iscrizioni: Made in Vicenza, tel. 0444 994758 oppure info@madeinvicenza.it