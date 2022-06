Lonigo: Luca Rigoldi e Fidas Vicenza

“Metti KO l’indifferenza”

Serata del dono a Lonigo con Luca Rigoldi

Martedì 14 giugno alle 20.30 in Piazza Garibaldi a Lonigo

Riflettori puntati sul dono. Luci spente sull’indifferenza. È questo il principio ispiratore della serata promossa da Fidas Vicenza e dalla Consulta Giovanile di Lonigo, in collaborazione con l’Assessorato allo Sport ed alle Politiche giovanili del Comune di Lonigo martedì 14 giugno alle 20.30 nella centralissima Piazza Garibaldi a Lonigo.

Ospite della serata,

organizzata dalla Zona 11 di Fidas Vicenza, sarà il vicentino Luca Rigoldi, campione europeo di pugilato, cat. Supergallo, che racconterà ai presenti come ha coronato il sogno della sua vita, i suoi successi, il suo aiutare gli altri, il sacrificio e la passione che stanno dietro ad uno sport tanto discusso quanto duro.

A moderare l’incontro sarà lo scrittore vicentino Alberto Belloni.

Nel corso della serata verranno proiettati dei video che riguardano l’ospite, ma non solo, e ci sarà un coinvolgeranno attivo del pubblico.

“Sarà un incontro per i giovani, ma non solo

– commenta il presidente della Zona 11 di Fidas Vicenza, Valerio Vitaliani – in quanto è importante promuovere il dono del sangue, ma anche far conoscere i talenti del nostro territorio, dello sport in particolare, che si spendono per fare del bene e cercano di essere da esempio ad altri giovani per vincere la battaglia del dono e far trionfare la vita”.