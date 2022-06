Leosport tionfa al “Cool swimmeeting” di Merano

Mentre Thomas Ceccon colleziona record ai mondiali di Budapest,

i compagni di squadra di Creazzo trionfano ancora al “Cool swimmeeting” di Merano!

Con 459 punti contro 240, la Leosport batte il “Livorno Aquatics” e si aggiudica per il terzo anno consecutivo il meeting internazionale altoatesino.

Terza squadra classificata la squadra marchigiana “Nandi Ars Loreto” con 234 punti.

Prestigiose le presenze in gara da diverse nazioni: Maxim Lobanovsky per l’Ungheria, Brandonn Almeida per il Brasile e Stefano Razeto per la Germania.

Hanno arricchito la manifestazione alla quale hanno partecipato anche campioni Italiani come il Vicentino Pier Andrea Matteazzi e le campionesse azzurre Alice Mizzau, Ilaria Bianchi e Laura Letrari.

Nonostante le assenze di Ceccon e di Sofia Sartori, Leosport Creazzo si è dimostrata una squadra solida e compatta.

Al di là dei risultati dei singoli atleti in preparazione per i campionati Italiani ed Europei giovanili, per battere la concorrenza è stata fondamentale la qualità delle prestazioni di tutto il gruppo.

I ragazzi di Creazzo torneranno in gara per gli eventi nazionali ed internazionali, nei primi giorni di luglio.