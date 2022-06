L’Asiago entra nella ICE Hockey League!

“L’inizio di una nuova era”

La Migross Supermercati Asiago Hockey con immensa soddisfazione comunica di essere stata accettata nella lega win2day ICE Hockey League.

L’Assemblea della lega transnazionale ha oggi deliberato l’ingresso del club Giallorosso a partire dalla stagione 2022/2023.

La società Stellata sarà così la 14° formazione ai nastri di partenza, la terza squadra italiana a partecipare al campionato dopo Bolzano e Val Pusteria.

Le formazione partecipanti al campionato sono: EC Red Bull Salzburg, EC iDM Wärmepumpen VSV (Villach), Hydro Fehervar AV 19, spusu Vienna Capitals, HC Pustertal Wölfe, HK SZ Olimpija (Lubiana), EC-KAC (Klagenfurt), HCB Südtirol Alperia (Bolzano), Moser Medical Graz99ers, HC TIWAG Innsbruck – Die Haie, Steinbach Black Wings Linz, Bratislava Capitals e Pioneers Voralberg.

Sono dichiarazioni di gioia

quelle proferite dalla dirigenza dell’Asiago Hockey, direttamente da Salisburgo il Presidente Piercarlo Mantovani si è così espresso:

“L’AsiagoHockey 1935 oggi ha visto premiato un lungo lavoro, un lungo percorso, durato tanti anni, costato tanti sforzi e tanti sacrifici, ma c’erano anche tante convinzioni. Per noi inizia una nuova epoca, una nuova era.

Si torna al grande hockey, questo campionato dà a tutti quanti delle possibilità enormi, non solo per quanto riguarda l’hockey.

Sarà un’occasione per rivedere lo stadio, per rivedere grandi giocatori, per vivere una grande passione che abbiamo tutti nel cuore e che ora potremo goderci fino in fondo.”

Mentre queste sono le parole del DS Renato Tessari:

“Soddisfazione enorme, da anni pensavamo a questo passaggio e credo che siamo entrati nel momento giusto. Sarà una sfida difficile, ci sarà da lavorare moltissimo, ma per Asiago e per tutto il movimento dell’Altopiano è una grande conquista, che va al di là del fattore hockey.

Confrontarsi con le altre grandi realtà del campionato penso che rappresenti per l’Altopiano qualcosa di molto importante.

Torniamo ad avere un hockey di assoluto livello, ma credo che saremo pronti ad affrontare questa nuova sfida.

Questo obiettivo rappresenta il coronamento di un grande percorso fatto negli ultimi anni e allo stesso tempo è un nuovo punto di partenza.”

Fonte www.asiagohockey.it