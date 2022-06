Progetto realizzato da Comune e Fondazione Emblema con il supporto di ANCI e Presidenza del Consiglio dei Ministri

InnoVì è il progetto per il nuovo hub vicentino dell’innovazione realizzato da Comune di Vicenza e Fondazione Emblema.

Sarà sostenuto da ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani e cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

InnoVì intende mettere al centro il tema della imprenditoria femminile in un Paese in cui la percentuale di donne che ricoprono ruoli di responsabilità nelle imprese è di appena il 22%.

Il progetto è stato presentato oggi

in Sala degli Stucchi a Palazzo Trissino dal sindaco Francesco Rucco, dall’assessore alle attività produttive del Comune di Vicenza Silvio Giovine e dal Chief Project Officer della Fondazione Emblema Daniela Voto.

Francesco Rucco, sindaco del Comune di Vicenza, ha dichiarato: “InnoVì rappresenta un’opportunità per le giovani donne che vogliono gestire una propria attività e che desiderano mettersi in gioco in prima persona per realizzare un loro progetto.

Purtroppo in Italia tutt’ora per le donne non è facile inserirsi nel mondo del lavoro e ricoprire dei ruoli idonei alle competenze acquisite.

Con InnoVì il Comune insieme a Fondazione Emblema, ANCI e Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove un percorso di formazione che ha lo scopo di avviare imprese al femminile.

Mi piace sottolineare che la formazione è indispensabile per offrire strumenti utili a coloro che sentono di avere il desiderio di avviare un percorso lavorativo autonomo”.

“InnoVì rappresenta un’opportunità inedita

per le imprese vicentine interessate a fare innovazione – è intervenuto Silvio Giovine, assessore alle attività produttive del Comune di Vicenza -.

Da metà giugno porteremo in città ragazze innovatrici selezionate in tutta Italia con l’obiettivo di offrire un contributo concreto alla crescita e allo sviluppo del tessuto produttivo del territorio.

Inoltre, le azioni di orientamento previste per studentesse e universitarie vicentine saranno un’opportunità di sviluppo per l’imprenditoria femminile e, più in generale, per la parità di genere nel mondo del lavoro”.

Il progetto avrà due direttrici fondamentali.

La prima attività

sarà la creazione del primo incubatore per imprese promosse da team a prevalenza femminile provenienti da tutta Italia

L’obiettivo è coinvolgere un minimo di 10 team imprenditoriali selezionati attraverso una call nazionale che partirà il 16 giugno.

La call sarà promossa in particolare nel mondo accademico, grazie al network nazionale della Fondazione Emblema, e, anche grazie al coinvolgimento delle associazioni di categoria vicentine, si cercherà di individuare idee innovative in linea con i fabbisogni tecnologici delle imprese del territorio.

Il percorso di accelerazione inizierà a novembre e prevederà attività online e due giorni al mese a Vicenza in cui i rappresentanti dei team potranno confrontarsi con esperti, testimonial e finanziatori.

L’accelerazione terminerà a fine aprile con il club deal, una giornata in cui le startupper presenteranno le loro imprese ad imprese e investitori locali e nazionali.

“InnoVì è un unicum

per quanto riguarda le attività di animazione all’autoimprenditoria nel panorama nazionale – ha dichiarato Daniela Voto, Chief Project Officer della Fondazione Emblema – perché per la prima volta si realizzerà un percorso di accelerazione riservato a team al femminile.

In più, grazie ad un format misto on/off line, pensiamo di definire un modello di accelerazione “leggero” e replicabile che possa far lavorare insieme team distribuiti su tutto il territorio nazionale senza richiedere un distacco duraturo dai loro abituali luoghi di lavoro”

La seconda linea di intervento

di InnoVì sarà dedicata alle studentesse di scuole e università vicentine.

A partire da settembre, negli spazi messi a disposizione dal Comune, negli istituti scolastici e all’università saranno programmati incontri di coaching sul tema dell’autoimprenditoria, somministrati test per la valutazione delle soft skills e organizzate esercitazioni sugli strumenti più comuni per la definizione di un’idea d’impresa.

Le attività saranno anche proposte ai docenti delle scuole superiori.

Foto di copertina: da sinistra Rucco, Luca Beghetto (Fondazione Emblema), Giovine, Grazia Chisin (vice-presidente Camera di Commercio), Voto