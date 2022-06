EVENTO “IL TALENTO DEL CORAGGIO”

AL CENTRO FORMAZIONE ESAC

L’incontro di martedì 14 giugno chiude il progetto dedicato alle donne che affrontano il mondo del lavoro puntando su se stesse

Talento e coraggio possono essere determinanti per la crescita delle aziende e del sistema economico in generale. Se queste caratteristiche sono espresse da donne che con tenacia hanno scelto di puntare su se stesse, abbracciando il cambiamento, questo loro percorso può divenire l’esempio da seguire per altre donne.

E’ quanto si andrà a fare

martedì 14 giugno al Centro Formazione Esac – Confcommercio Vicenza, con l’evento conclusivo del progetto “L2-WOMEN GO! Creatività e talento al femminile nel circuito del lavoro”, realizzato da Esac nell’ambito delle iniziative della Dgr. 526 “Il Veneto delle Donne” (progetto 1172-0001-526-2020).

L’incontro, che è aperto al pubblico previa iscrizione sul sito esacformazione.it, inizierà alle ore 15,00 e vedrà la partecipazione di diverse relatrici.

Aprirà i lavori Sara Patrizi, Responsabile Esac Formazione, illustrando obiettivi e risultati del progetto, cui hanno partecipato 33 aziende del commercio turismo e servizi del territorio vicentino.

Il personale femminile coinvolto

nelle attività ha beneficiato di specifiche attività formative e di consulenza, sia individuale che di gruppo, con il fine di acquisire competenze e motivazione per intraprendere i cambiamenti richiesti dal mercato economico e del lavoro. Gli interventi formativi svolti con questo progetto da Esac Formazione si sommano così a quelli già realizzati negli ultimi anni, sempre con il fine di valorizzare talento e merito come elementi premianti per la carriera e di giungere alla presenza equamente distribuita tra uomini e donne nel mondo del lavoro.

Seguirà l’intervento di Elena Appiani,

Founder Rete33 e delegata di Vicenza della Fondazione Bellisario sul tema: “La parità di genere passa anche attraverso concrete politiche di sostegno: cosa sta accadendo?”.

La parola passerà poi

all’avvocato Serena Corongiu che tratterà il tema: “Il coraggio del continuo superamento delle frontiere interiori”; a Carla Trevisan, Manager in Sanità, che tratterà l’argomento: “Il coraggio di fortemente credere” e a Simona Zanotto, Manager di TIM SPA, che parlerà sul tema: “Il coraggio di non mollare mai”.

Concluderà gli interventi il contributo di Alessia Rizzo, psicologa, psicoterapeuta e formatrice, sul tema: “Il talento delle donne: fare la differenza oltre la differenza di genere”.

L’evento si concluderà alle 18.00 con l’aperitivo di networking.

Per altre info e iscrizioni: esacformazione.it