IIS di Asiago: conosciamo i nostri alberi

Conosciamo i nostri alberi

con le targhette dell’IIS di Asiago

Dalla collaborazione tra gli indirizzi dell’Ipsia Agrario e Meccanico sono nate le targhette per il riconoscimento e la classificazione botanica dell’alberatura stradale del Comune di Asiago

CLICCA QUI PER VISITARE LA PAGINA CON LE SCHEDE DELLE PIANTE → https://www.istitutosuperioreasiago.it/pagine/targhette-alberatura

C’è un modo nuovo di vivere la città di Asiago, un modo che valorizza il verde pubblico di una città che già di per sé è avvolta dal verde delle montagne circostanti: stiamo parlando delle targhette per il riconoscimento e la classificazione botanica dell’alberatura stradale del Comune che sono state distribuite in tutto il contesto urbano per far sì che chiunque, cittadino o visitatore, possa facilmente riconoscere le essenze arboree e floreali presenti in città.

Da dove nasce questa idea

che ha visto nascere una tanto stretta quanto proficua collaborazione tra il Comune di Asiago e l’IIS Mario Rigoni Stern?

È piuttosto risaputo ormai che “Asiago Foliage” è diventato uno degli eventi principali dell’autunno asiaghese, con i suoi colori e l’allegria delle prime giornate frizzanti che anticipano l’inverno i colori brillanti delle foglie dei nostri alberi che danno il meglio di sé prima di lasciare il posto al candore della neve.

Ogni anno le piazze e le vie del centro di Asiago si riempiono di bambini che giocano e di persone che amano scattare centinaia di foto e selfie piene di sorrisi splendenti.

Ma quanti di noi conoscono gli alberi che fanno da sfondo ai nostri scatti?

Da questa domanda è nata l’idea di fondo, poi sfociata in una collaborazione tra il Comune e la nostra scuola, di coinvolgere gli studenti dell’indirizzo Agrario (per la precisione dell’Ipsia Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione dei Prodotti del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane) per dare vita a una classificazione mediante una “targhettatura” che permetta a tutti di riconoscere facilmente i nostri amici alberi e di scoprire anche qualcosa di più su di loro.

Per questo il Prof. Francesco Mazzullo, assistito dal Prof. Calogero Cinquemani e dal tecnico Michele Savio, ha coinvolto gli studenti della classe 2^R nella classificazione arborea delle piante presenti nel centro di Asiago e nelle aree pedonali attigue, con delle uscite didattiche finalizzate proprio all’osservazione e alla classificazione botanica del verde comunale.

I ragazzi

hanno quindi scoperto tutte le varietà di piante che abbelliscono il centro i suoi dintorni, dopodiché hanno trasmesso ai loro compagni della classe 1^R la lista degli alberi affinché potessero creare delle schede riportanti le proprietà e le caratteristiche di ciascuna pianta.

Uno dei fiori all’occhiello della nostra scuola è però la diversità percorsi formativi dal momento che in un unico istituto ci sono tanti indirizzi diversi e questo consente di avere delle collaborazioni trasversali che coinvolgono le classi in percorsi extra didattici quanto mai alternativi e stimolanti.

Ecco quindi che in un progetto dell’Agrario viene coinvolta anche una classe dell’Ipsia Meccanico (per la precisione dell’Ipsia Made in Italy e Manutenzione e Assistenza Tecnica).

La collaborazione tra i due indirizzi

ha dato forma concreta all’idea: gli alunni della classe 5^M (in particolare Davide Guzzo, Tomas Oddone, Daniele Rigoni e Paolo Vignaga) guidati dal Prof. Marino Ravenna, hanno realizzato con la stampa laser le targhette con tutti i riferimenti necessari al riconoscimento delle piante presenti nelle piazze e lungo i marciapiedi alberati di Asiago.

Ciascun cartellino riporta inoltre un QR Code scansionabile collegato alla pagina descrittiva di ciascun albero preparata dagli studenti della 1^R dopo il lavoro di osservazione e classificazione botanica della 2^R.

E così il cerchio si chiude e tutti gli alberi della città di Asiago avranno, anche grazie al prezioso contributo dei nostri ragazzi, la loro personalissima carta di identità.

