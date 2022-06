I paradossi della politica

Mentre la guerra in Ucraina diventa meno popolare

e pretende il suo pedaggio, un disastro elettorale sembra profilarsi nel 2022 e nel 2024 per Joe Biden e il Partito Democratico USA.

Il 19 maggio il comitato editoriale (l’organo dirigenziale) del New York Times, è passato da accenni a un chiaro appello, dichiarando che la “vittoria totale” sulla Russia non è possibile e che l’Ucraina dovrà negoziare una pace in un modo che rifletta una “valutazione realistica” e i “limiti” dell’impegno degli Stati Uniti.

Detto per inciso il Times è uno dei principali “incanalatori” della opinione pubblica per l’élite, e quindi le sue dichiarazioni non devono essere prese alla leggera.

Lunedì 23 maggio 2022, in una discussione al World Economic Forum di Davos, in Svizzera, l’ex Segretario di Stato Henry Kissinger ha condiviso le sue preoccupazioni sull’invasione russa dell’Ucraina.

Questo 99enne

ha detto a Klaus Schwab, fondatore e direttore esecutivo del World Economic Forum, che l’Ucraina dovrebbe negoziare con la Russia “prima che crei sconvolgimenti e tensioni che non saranno facilmente superati”.

E ha proseguito: «La Russia non può imporre una soluzione militare senza isolarsi nel momento in cui molti dei suoi confini sono già precari; per l’Occidente, la demonizzazione di Putin non è una politica ma l’alibi per l’assenza di essa».

L’uomo del Cremlino – dice ancora Henry Kissinger – non può rischiare un’altra Guerra fredda dando la parola alle armi; la Casa Bianca (allora Barack Obama, di cui Biden era il vice: vedete che il discorso regge ancora): «Deve evitare di trattare la Russia come un discolo a cui spiegare con pazienza le regole di comportamento volute dagli americani.».

Agli occhi degli editorialisti del Times, la guerra è diventata una contesa per procura degli Stati Uniti contro la Russia che usa gli ucraini come carne da cannone – e sta andando fuori controllo: «Il momento attuale è disordinato in questo conflitto, il che potrebbe spiegare la riluttanza del presidente Biden e del suo gabinetto a mettere giù chiari obiettivi. […]

Gli Stati Uniti e la NATO

sono già profondamente coinvolti, militarmente ed economicamente.

Aspettative irrealistiche potrebbero trascinarli sempre più in profondità in una guerra costosa e prolungata […]

Le recenti dichiarazioni bellicose di Washington – l’affermazione del presidente Biden che Putin ‘non può rimanere al potere’, il commento del segretario alla Difesa Lloyd Austin che la Russia deve essere ‘indebolita’ e l’impegno della presidente della Camera, Nancy Pelosi, che gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina ‘fino a quando la vittoria non sarà vinta’ – possono suscitare proclami di sostegno, ma non avvicinano i negoziati.».

Mentre il Times respinge questi “proclami eccitanti”, è fin troppo chiaro che per i neocon responsabili della politica estera degli Stati Uniti, l’obiettivo è sempre stato una guerra per procura per abbattere la Russia

[ raccomandiamo la visione di questo video: Colonnello Richard Black – Gli Usa stanno portando il mondo alla guerra nucleare – YouTube ].

Questa non è diventata una guerra per procura; è sempre stata una guerra per procura.

La politica estera è l’arte di stabilire delle priorità.

Tutto ciò, ad un lettore smaliziato, fa venire in mente i paradossi della politica.

La variazione più complessa e intrigante

è forse questa: un coccodrillo rapisce un bambino e dice alla madre che glielo restituirà se lei riuscirà ad indovinare se il coccodrillo ha realmente intenzione di restituirlo oppure no.

La madre risponde che il coccodrillo non vuole restituire il bambino e in questo modo l’animale si scopre bloccato, perché se dice che la madre ha torto allora deve restituire il bimbo (cosa che non dovrebbe fare perché lui avrebbe perso la scommessa), mentre se dice che la madre ha ragione allora dovrebbe restituirlo, facendo però così il contrario di quella che era la sua decisione.

Mai come in questo periodo siamo immersi nella distopia della Dezinformacja.

Una formula intenzionale e coerente per trasmettere informazioni false o manipolate atta a fabbricare un messaggio fuorviante, e un’immagine del mondo incompatibile con la realtà.

Viviamo nell’epoca della falsa informazione e della manipolazione delle menti.

✔ Malgrado ciò che si dice in Occidente, il sostegno del presidente russo Vladimir Putin supera l’80%.

✔ Su 195 nazioni, 165 (tra cui India e Cina con il 35% della popolazione mondiale) hanno rifiutato di aderire alle sanzioni contro la Russia, lasciando gli Stati Uniti, non la Russia, relativamente isolati nel mondo.

✔ Il rublo, (Biden ha detto che sarebbe rovinato come delle “macerie”), non solo è tornato ai suoi livelli pre-febbraio, ma è stato scambiato di recente intorno a un massimo di due anni di circa 60 rubli per il dollaro

rispetto ai 150 di marzo.

✔ La Russia si aspetta un raccolto eccezionale, e il mondo è desideroso di grano e fertilizzanti, petrolio e gas che forniscono entrate sostanziali.

✔ L’UE ha in gran parte ceduto alla richiesta della Russia di essere pagata per il gas in rubli. L’ENI apre due conti per il gas russo: uno èin rubli. [ L’Eni apre due conti per il gas russo: uno è in rubli. ‘Ma pagheremo in euro’, assicura | Sky TG24 ]

✔ Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellin avverte gli europei che un embargo sul petrolio russo danneggerà ulteriormente le economie dell’Occidente.

✔ Nella tarda serata del 30 maggio i 27 paesi membri dell’Unione Europea hanno concordato un “embargo graduale” del petrolio russo. Inizialmente si tratterà del petrolio trasportato via mare, ovvero i due terzi degli acquisti europei di oro nero russo.

È stata prevista un’esenzione temporanea per il petrolio trasportato tramite oleodotto al fine di revocare il veto di Budapest. In totale, entro la fine dell’anno il 90% delle esportazioni petrolifere russe nell’Ue sarà interrotto. Il sesto pacchetto di sanzioni europee prevede anche l’esclusione dal sistema finanziario internazionale Swift di tre banche russe, tra cui Sberbank, principale istituzione del Paese.

✔ Negli Stati Uniti, l’inflazione, che era già alta prima della crisi ucraina, è stata spinta ancora più in alto e ha raggiunto oltre l’8% con la Federal Reserve che ora si affanna a controllarla aumentando i tassi di interesse.

In parte come risultato di ciò, il mercato azionario si è avvicinato al territorio ribassista.

Mentre la guerra avanza, molti si sono uniti a Ben Bernanke, ex presidente della Fed, nel prevedere un periodo di alta disoccupazione, alta inflazione e bassa crescita – la temuta stagflazione.

✔ Le forze russe stanno facendo progressi lenti ma costanti in tutta l’Ucraina meridionale e orientale dopo aver vinto a Mariupol la più grande battaglia della guerra finora, e una sconfitta demoralizzante per l’Ucraina.

✔ Ciò che emerge da un sondaggio dell’Osservatorio Emg Different: il 50,4% degli italiani intervistati si è detto contrario a mandare armi alla resistenza ucraina e crede che il flusso verso Kiev debba essere interrotto.

Ma l’ennesimo governo non designato dall’elettorato continua imperterrito a inviare armi all’Ucraina.

✔ I mezzi d’informazione mainstream insistono su un ipotetico viaggio a Mosca di Matteo Salvini, ma non si sa bene come potrebbe essere decisivo per la pace un suo incontro con Putin.

Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso. (LevTolstoj)

✔ L’Obiettivo 7 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite si prefigge di assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni. Ad oggi siamo ben lontani dal raggiungere questo obiettivo, in quanto solo il 17,5% dell’energia consumata nel mondo è rinnovabile.

✔ Le distruzioni nell’Ucraina devastata dalla guerra hanno provocato inquinamento atmosferico, con molti pennacchi di fumo costituiti da gas tossici e particolato.

L’inquinamento si nota anche dove sono state immagazzinate armi convenzionali, metalli pesanti, e materiali energetici.

✔ Le comunità autogestite del Medioevo, nell’Italia settentrionale e nell’Europa centrale, offrono esempi significativi di un modo totalmente diverso di garantire la pace e la sicurezza ai propri membri.

E si possono ancora vedere i resti di un tale ordine policentrico in un Paese che, assai significativamente, non è ancora afflitto dai “nostri” problemi: la Confederazione elvetica. [ Tesi di aprile | Nuova Costituente ]

✔ Partito Democratico Veneto ha presentato una insoddisfacente Proposta Di Legge Quadro per l’attuazione dell’autonomia differenziata.

Nel testo il partito indica chiaramente quali sono gli obiettivi e le modalità per l’attribuzione alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regioni e il processo di trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e umane.

✔ Invece buona parte dell’elettorato Veneto vorrebbe ritornare ai fasti dell’ex Repubblica di San Marco.

Ma la rappresentanza politica indipendentista è inefficiente e ignava sotto il profilo di una nuova proposta politico-istituzionale.

Sembrano ignorare uno degli insegnamenti del Mahatma Gandhi: «Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.»

Aspirano a farsi eleggere nelle istituzioni italiane, malgrado degli ultimi quarant’anni migliaia di eletti all’Europarlamento, al Senato, alla Camera, nelle Regioni, nelle Province e in centinaia di Comuni non abbiano prodotto alcunché sotto il profilo dell’autonomia, del federalismo, men che meno sull’autodeterminazione.

✔ Ammoniva Malcom X: «Se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare quelle che opprimono.»

La tolleranza illimitata potrebbe condurre alla scomparsa della tolleranza stessa, perché permetterebbe a tutti di intervenire nella vita pubblica, anche agli intolleranti, che finirebbero per prevaricare sui tolleranti.

Enzo Trentin