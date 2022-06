GRUPPO OTB: SPORT, SALUTE E BENESSERE

AL CENTRO DELLA PRIMA EDIZIONE DELLA “HEALTH & SPORTS WEEK” DEDICATA AI DIPENDENTI

Il programma della settimana ha previsto diverse iniziative di sensibilizzazione sul benessere e la cultura del vivere in maniera sana ed equilibrata

Tra le attività, ai dipendenti delle sedi italiane sono stati proposti esercizi di power stretching, momenti di rilassamento, un menù con prodotti salutari a pranzo, oltre a tornei sportivi e talk di approfondimento con sportivi ed esperti di benessere e cura della persona

Presenti i campioni del nuoto Thomas Ceccon, recente medaglia d’oro e record mondiale nei 100 metri dorso ai campionati mondiali di nuoto in corso a Budapest, e di snowboard Tommaso Leoni, insieme alla Dott.ssa Emiliana Giusti, dietologa specialista in Scienze dell’Alimentazione.

Si è appena conclusa la prima edizione della

“Health and Sports Week” del Gruppo OTB, una settimana all’insegna del benessere, della cura del corpo e della mente.

L’iniziativa di OTB, polo della moda e del lusso internazionale a cui fanno capo i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf e che controlla le aziende Staff International e Brave Kid, si inserisce nella più ampia strategia di sostenibilità “Be Responsible. Be Brave.” che ha obiettivi concreti e ambiziosi e si basa su tre direttrici principali: salvaguardia dell’ambiente, attenzione alla sostenibilità del prodotto e impegno sociale per le proprie persone e per il territorio.

La “Health and Sports Week” si è articolata in un ricco programma di eventi legati al benessere fisico e mentale, allo sport e all’alimentazione sana destinati a coinvolgere per cinque giorni i dipendenti dell’HQ di Breganze e delle altre sedi italiane del Gruppo.

L’obiettivo dell’iniziativa

è stato quello di promuovere uno stile di vita sano, da adottare nella propria quotidianità, in azienda e non solo.

OTB è infatti consapevole di come la cultura del benessere, sia fisico che mentale, sia centrale nella vita di ciascuno; per questo motivo, il Gruppo crede fortemente che offrire alle proprie persone spazi sostenibili e utili a conciliare la vita personale con quella professionale sia fondamentale perché ciascuno possa dare il meglio nel proprio lavoro, con la giusta energia e soddisfazione.

Durante l’arco della settimana i dipendenti di OTB hanno avuto la possibilità di prendere parte ad una vera e propria routine all’insegna del benessere: l’inizio della giornata è stato caratterizzato da sessioni di power stretching per prepararsi alla giornata lavorativa.

All’ora di pranzo è stato invece proposto uno speciale menù healthy, mentre nel tardo pomeriggio sono state organizzate attività sportive di gruppo, dal calcio a cinque, a partite di pallavolo e sessioni di crossfit e corsa negli spazi esterni delle sedi.

Inoltre,

tutti i dipendenti hanno ricevuto newsletter con consigli sulla nutrizione, lo sport e il benessere e hanno potuto accedere liberamente alla palestra aziendale dell’HQ.

All’interno del programma, ampio spazio è stato dedicato a talk di approfondimento con campioni sportivi ed esperti di nutrizione e benessere.

Hanno partecipato a sessioni di discussione e confronto aperte a tutti i dipendenti Thomas Ceccon, campione olimpico di nuoto e recente medaglia d’oro e record mondiale nei 100 metri dorso ai campionati mondiali in corso a Budapest, Tommaso Leoni, campione italiano in carica della disciplina snowboard cross, e Emiliana Giusti, dottoressa nutrizionista e specialista di alimentazione.

OTB è il gruppo internazionale di moda a cui fanno capo i marchi iconici e anticonvenzionali Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni e Viktor&Rolf. OTB controlla anche le aziende Staff International e Brave Kid e detiene una quota di minoranza del marchio americano Amiri.

Acronimo di “Only The Brave”,

OTB crede nella possibilità di andare oltre le frontiere della moda e dello stile, supportando la creatività di talenti internazionali, ed esprimendo tutto lo spirito innovativo e il coraggio senza compromessi del suo fondatore e presidente Renzo Rosso.

Un approccio fortemente digitale che mette al centro il consumatore, assieme a un impegno concreto e a lungo termine alla creazione di un business sostenibile, sono i pilastri della filosofia di sviluppo del gruppo che conta oltre 6.000 dipendenti nel mondo.