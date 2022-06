Gruppo ICM – IL MINISTRO DI MAIO

HA VISITATO IL CANTIERE DELLA “SMART CITY KONZA” IN KENYA ALLA CUI REALIZZAZIONE PARTECIPA IL GRUPPO ICM

L’azienda vicentina si sta occupando della realizzazione del primo stralcio della prima “città intelligente” del continente africano

Nel 2021 il Gruppo ha registrato un fatturato pari a 454 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto all’anno precedente.

Innovazione e sostenibilità al centro del nuovo piano industriale.

Vicenza, 14 giugno 2022 – Il Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio ha visitato oggi, insieme al Ministro per l’Innovazione e le Politiche Giovanili del Kenya Joseph Mucheru il cantiere della “Smart City” di Konza, primo hub tecnologico sostenibile grazie anche all’expertise italiana del Gruppo ICM-Impresa Costruzioni Maltauro, tra i top player italiani nel settore delle costruzioni e che comprende società attive nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale.

ICM è impegnato

nella realizzazione della prima fase del progetto, di circa 170 ettari e si sta occupando delle opere di urbanizzazione per accogliere i primi insediamenti necessari a stimolare le successive fasi di sviluppo, tra cui la progettazione e realizzazione di 40 km di strade, parchi, sottoservizi, impianti di potabilizzazione dell’acqua, impianti di trattamento dei reflui, un sistema di raccolta automatico dei rifiuti e alcuni edifici pubblici quali stazioni di polizia e vigili del fuoco.

Situata a settanta chilometri dalla capitale Nairobi, la “Smart City Konza” si estenderà su una superficie complessiva di 2000 ettari. Sarà una città intelligente capace di ospitare oltre 200.000 residenti con la realizzazione di abitazioni, suddivise tra residence e social housing, uffici, scuole, un sistema di trasporti efficiente e pulito, costruiti secondo elevati standard di risparmio energetico e sostenibilità, soluzioni architettoniche eccellenti e tecnologie avanzate. La smart city sarà inoltre un polo tecnologico all’avanguardia grazie alla costruzione di centri di ricerca e università al servizio dello sviluppo di progetti nell’ambito hi-tech. Il completamento e collaudo delle opere è previsto nel corso del primo semestre 2023.

Forte dei risultati positivi ottenuti nel 2021, anno del suo centesimo anniversario, che ha visto un fatturato pari a 454 milioni di euro, in crescita del 34% rispetto al 2020, il Gruppo punta ora a un ulteriore consolidamento nel triennio 2022-2024, attraverso un piano industriale profondamente basato sui criteri di sostenibilità ispirati agli standard internazionali indicati dalle Nazioni Unite.

Un percorso

che prevede specifici obiettivi nelle aree d’azione più significative, quali la supply chain, la sicurezza, l’approccio etico e la gestione della legalità, sino a giungere alla riduzione del gender gap, argomento di particolare rilevanza nell’ambito di un settore come quello edilizio, tradizionalmente orientato al maschile. La parità di genere in particolare è stato uno degli elementi più coltivati, in primis dando ampio spazio all’ingresso di personale femminile nell’ambito della campagna di ringiovanimento ed ampliamento dell’organico aziendale, che ha interessato anche il cda, con il recente ingresso dell’Avv. Catia Tomasetti e della prof.ssa Daniela Cantele.

Attualmente il portafoglio lavori acquisiti del Gruppo è superiore a 1,8 miliardi, per due terzi è riferito a infrastrutture e vede controparti pubbliche per 1,88% del totale, quanto al 68% è riferito a lavori in ambito nazionale. Rimane radicata la presenza in molti paesi con cantieri aperti, tra l’altro, in Kenia, Austria, Svizzera, Slovacchia e Medio Oriente.

«Nel nostro centenario dalla nascita,

abbiamo raggiunto una dimensione che, grazie al portafoglio attuale e al programma italiano relativo al PNRR, ci permetterà di svolgere un ruolo da protagonisti nel mercato delle costruzioni italiane» commenta il presidente Gianfranco Simonetto, riconfermato il mese scorso insieme all’Amministratore Delegato Darik Gastaldello, in occasione dell’Assemblea dei Soci.

Il Gruppo ICM – Impresa Costruzioni Maltauro,

tra i top player italiani del settore delle costruzioni, è attivo con diverse società nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale e opera come General Contractor sia in Italia che all’estero.

Oltre al core business delle costruzioni, il Gruppo è presente con realtà consolidate nei settori della prefabbricazione, dell’ecologia e dell’estrazione e trasformazione di basalto.

Le società del Gruppo detengono certificazioni di massimo livello per l’esecuzione dei lavori pubblici rilasciate da SOA e dispongono di avanzati e certificati sistemi di qualità e sicurezza.

Con oltre 100 anni di storia, il Gruppo ICM conta oggi 650 dipendenti tra Italia ed estero e ha cantieri in più di 17 paesi nel mondo.