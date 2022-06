Gruppo Alpac sempre più forte sul mercato italiano

Il Gruppo Alpac registra nel 2021 un incremento dei ricavi del 47,7% e un fatturato complessivo di 40,9 milioni di euro.

Un importante risultato confermato anche dal progressivo ampliamento dell’organico, che negli ultimi due anni è cresciuto di oltre cento unità.

Il Gruppo Alpac

realtà di riferimento nel settore dei monoblocchi finestra e delle soluzioni decentralizzate di Ventilazione Meccanica Controllata – rafforza sempre di più la propria posizione sul mercato italiano.

Chiudendo il 2021 con un fatturato di 40,9 milioni di euro, in aumento del 47,7% rispetto al 2020.

A dare un segnale ancora più positivo sono le stime relative all’anno in corso.

La previsione di fatturato per il 2022 è infatti superiore ai 50 milioni di euro, con un ulteriore incremento del 24% rispetto al 2021.

Un successo, quello della realtà vicentina, che trova le sue fondamenta in un piano di sviluppo fortemente incentrato sulla ricerca e sullo sviluppo di prodotti tecnologicamente all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione come quello dell’edilizia.

Questo particolare approccio ha permesso al Gruppo di affermarsi non solo nel comparto dei monoblocchi per il foro finestra – storico core business dell’azienda – ma anche nel settore delle tecnologie decentralizzate per il ricambio dell’aria, grazie al brand Helty.

Il Direttore Generale Dalla Via

“Negli ultimi anni abbiamo puntato la nostra attenzione in modo particolare nel mercato delle ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche – spiega Massimo Dalla Via, Direttore Generale del Gruppo Alpac.

Sviluppando e ottimizzando soluzioni innovative pensate per assicurare le migliori prestazioni in termini di isolamento ma anche un elevato livello di comfort all’interno degli ambienti.

Gli investimenti fatti in questa direzione ci hanno premiato, così come si è dimostrato vitale concentrare le nostre energie nel promuovere una cultura legata all’edilizia sostenibile.

Come azienda, infatti, vogliamo contribuire attivamente a trasformare la mentalità del costruire, mettendo al centro i temi dell’efficienza energetica e del benessere abitativo”.

Grazie ai risultati ottenuti, il Gruppo Alpac ha potuto dedicare ingenti investimenti all’estensione della sede produttiva e direzionale, nonché all’ampliamento dell’organico necessario per rafforzare i vari reparti.

Negli ultimi due anni, infatti, l’azienda ha assunto oltre centro persone, inserite nell’ufficio Tecnico, in quello R&D, in produzione e in cariche manageriali.

“Per far fronte alla crescita e rispondere alle esigenze sempre più complesse del mercato abbiamo bisogno di un team di professionisti che possa portare in azienda nuove competenze e visioni – continua Dalla Via. In questo senso le professionalità inserite sono determinanti non solo per potenziare i reparti, ma per il personale valore che portano all’azienda”.