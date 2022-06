FISG: Piano Strategico degli sport del ghiaccio

Al via la prima fase di realizzazione del Piano Strategico degli sport del ghiaccio in vista di Milano-Cortina 2026

Conclusa la stagione olimpica e quella paralimpica di Pechino 2022, e in vista del fondamentale quadriennio che condurrà sino ai Giochi Olimpici e a quelli Paralimpici di Milano Cortina 2026, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio ha avvertito la necessità di dedicare un ampio momento di riflessione sul ruolo della FISG e delle sue attività.

Lo strumento operativo

sarà quello di un Piano Strategico, finalizzato a individuare e tracciare le linee di sviluppo a medio/lungo termine della FISG. Per realizzarlo il Consiglio Federale della FISG ha selezionato Monitor Deloitte, la Strategy Practice della società di consulenza Deloitte.

Il piano strategico sarà un progetto ambizioso che intende fornire alla Federazione un fondamentale e moderno strumento di governance delineando le linee di sviluppo a medio/lungo termine per promuovere in modo efficace e professionale gli sport del ghiaccio e tenendo conto dei fondamentali valori sportivi attraverso una visione strategica finalizzata a cogliere le migliori opportunità per i nostri atleti e per le società affiliate.

Un piano di sviluppo

pensato in modo “bottom-up” che vuole partire dalle esperienze, dalle aspirazioni e dalla visione del futuro che ha tutta la base (formata da tutti i soggetti che interagiscono con il nostro mondo) per giungere a definire una efficace strategia per il futuro della nostra Federazione.

L’avvio dei lavori è avvenuto nei primi giorni di maggio e vedrà, come prima fase, una analisi dettagliata della situazione attuale della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio attraverso il diretto coinvolgimento della base e di tutti gli stakeholders – atleti, società affiliate, comitati regionali, tecnici, officials, sponsor, giornalisti, consulenti e fans – le cui esperienze, opinioni e aspirazioni concorreranno a definire le linee di sviluppo future.

Lo strumento sarà, quindi, quello di un questionario anonimo i cui risultati contribuiranno a fotografare lo stato dell’arte delle discipline del ghiaccio in Italia nella percezione di una differente molteplicità di categorie, in modo da fornire alla Federghiaccio una bussola utile a programmare in modo più consapevole gli interventi e i progetti da promuovere nei prossimi anni nel fondamentale percorso di avvicinamento al 2026.

Il lancio dei questionari

è previsto per oggi, 7 giugno 2022, tramite un’apposita piattaforma informatica e i questionari veicolati saranno cinque, differenti nei contenuti e rivolti a cinque diverse categorie (Società affiliate, Movimento agonistico – tecnici, giudici di gara, atleti… -, Giornalisti e appassionati, Fan, Partner e Sponsor)

Una sessione particolare dei questionari sarà poi riservata ad un “panel” rappresentante le future generazioni, formato da adolescenti e giovani dislocati in varie parti d’Italia che ad oggi non conoscono o non si interessano delle discipline del ghiaccio e che la FISG intende coinvolgere per avere una visione più approfondita delle possibilità di sviluppo del nostro mondo e per valutare differenti strumenti di penetrazione in “nuovi mercati”.

I dati raccolti verranno elaborati da Monitor Deloitte

che, assieme al Consiglio Federale, realizzerà una prima bozza del Piano Strategico che si conta verrà proposta all’attenzione delle società affiliate entro la fine del mese di febbraio del prossimo anno.

Il Piano strategico assolverà al dovere di darci un chiaro, efficace e trasparente strumento di governance e permetterà di cogliere ogni possibile opportunità per dare alla Federazione un futuro di successo e sostenibile nel lungo termine. In questo senso, deve essere letta la scelta di elaborare un Piano Strategico, da sviluppare assieme con la preziosa collaborazione di un partner qualificato ed affermato a livello internazionale come Monitor Deloitte.

Di seguito il link per il questionario destinato al nostro movimento agonistico (atleti, tecnici, giudici di gara…): https://forms.office.com/r/TpPRJXbRyt

Qui, invece, la presentazione del progetto.