Fidas Vicenza: grande partecipazione alla Giornata del donatore

Grande partecipazione

alla Giornata del donatore in tutta la provincia

La presidente di Fidas Vicenza, Chiara Peron: “è stata una giornata piena di gioia e tanta voglia di donare per il bene degli altri.

Abbiamo rinnovato con entusiasmo la promessa”

“La Giornata mondiale del donatore

celebrata ieri a Vicenza è stata davvero memorabile.

Un momento di festa, ma anche di incontro con le istituzioni del territorio, con tutti coloro che sono sensibili ed attenti al bene della comunità ed alla propria salute.

L’evento, però, ha anche rappresentato l’occasione, per ciascun donatore, di rinnovare simbolicamente la promessa al dono. Un atto di grande valore e che fa ben sperare per il presente ed il futuro”.

Con queste parole la presidente provinciale di Fidas Vicenza, Chiara Peron, è intervenuta ieri sera in Piazza dei Signori, con la Basilica Palladiana illuminata di rosso, alla presenza del Primo cittadino, Francesco Rucco, del prefetto di Vicenza, Pietro Signoriello e di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali, nonché, naturalmente, dei responsabili territoriali dell’Associazione.

Il sindaco Rucco è stato schietto nella propria dichiarazione: “cittadini vicentini, non abbiate timori, andate a donare. E chi già lo fa, prosegua con questo impegno straordinario per la comunità”.

Parole di gratitudine

sono state espresse anche dal prefetto Signoriello: “nutro un profondo rispetto per tutti i donatori di sangue. Donare il sangue è una visione quasi utopistica del principio di solidarietà, il massimo che si può fare per un’altra persona. E non dimentichiamoci che la solidarietà è uno dei principi fondanti della nostra Repubblica e della nostra Costituzione”.

Vicenza si è tinta di rosso,

valorizzando le splendide forme della Basilica Palladiana, ed a seguire sono stati illuminati altri punti luce della provincia berica, tra cui i Municipi di Altavilla Vicentina (Villa Morosini), Arcugnano, Arzignano, Barbarano-Mossano (Comune), Brendola (l’Incompiuta), Caldogno, Chiuppano (chiesa parrocchiale), Creazzo (Comune), Isola Vicentina, Lonigo, Montebello-Zermeghedo, Monticello Conte Otto (Comune), Nanto (chiesa parrocchiale), Quinto Vicentino (Comune), Sovizzo, Torri di Quartesolo (Comune) e Villaganzerla-Castegnero (Comune).

Foto: https://we.tl/t-xxX4je8CFT

Video: https://we.tl/t-2u7SbJMgVn