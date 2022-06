Faib Confesercenti: aumenti benzina

FAIB CONFESERCENTI SUGLI AUMENTI DELLA BENZINA:

“PRIMA DI PRODURRE UN ALTRO SCONTO SULLE ACCISE I GESTORI DOVRANNO AVERE IL RIMBORSO CHE ATTENDONO E FINIRE LE SCORTE NELLE CISTERNE”

Ammonta circa a 60 milioni la somma di rimborsi che i gestori di distributori di carburante di tutta la Penisola aspettano ancora dallo Stato. Accise e Iva da risarcire dal 21 marzo 2022, data d’approvazione del decreto legislativo numero 21 contenente misure di contrasto per il caro-carburanti, tra cui il taglio di accise e Iva per il consumatore finale.

L’approvazione, non preannunciata del provvedimento, ha messo in difficoltà molti distributori che avevano rifornito le loro cisterne il 21 marzo e nei giorni precedenti all’entrata in vigore del provvedimento, pagando il greggio a prezzo pieno.

Il Presidente Regionale Faib Confesercenti Flavio Convento fa il punto: “Ogni gestore ci ha già rimesso tra i 9 e i 15 mila euro, un impatto importante sui bilanci economici dei gestori.

Adesso si parla di un’altra diminuzione delle accise, ricordiamo che i gestori avanzano ancora i rimborsi della diminuzione delle accise precedenti.

Se questa è la strada del Governo, i gestori dovranno avere prima il rimborso che attendono e finire le giacenze di carburante nei serbatoi ”.

Una perdita che interessa non solo i gestori, ma anche famiglie e imprese.

Convento aggiunge:

“L’aumento del costo della benzina è un fattore che incide in modo determinante nell’andamento economico delle imprese e nelle gestioni famigliari. Vengono penalizzati molteplici settori: dal turismo, ai trasporti, all’alimentare.

Purtroppo l’ordinario aumento estivo dei listini del carburante, non voluto dai gestori, è ingiustificato e in questo momento anche insostenibile.

Ingiustificato perché i gestori guadagnano sempre 3 centesimi al litro e insostenibile perché la categoria avanza ancora il rimborso delle precedenti accise.”