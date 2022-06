Esac Vicenza: “Leadinar” per trovare nuovi clienti

Un incontro on line sul “Leadinar”, un modello strutturato di ricerca di nuovi potenziali clienti o di nuove opportunità su clienti esistenti.

Il suo nome all’unione delle due parole inglesi: “lead” e “webinar”.

Lunedì 4 luglio, dalle 13.00 alle 15.00, le imprese del commercio al dettaglio hanno l’opportunità di conoscere questa metodologia di lavoro.

Potranno confrontandosi con due esperti d’eccezione, il comunicatore e innovatore Paolo Pelloni e l’esperto in strategie d’impresa Carlo Borello.

Durante l’intervento, dal titolo “Il leadinar” per trovare nuovi clienti”, si esamineranno i benefici che le imprese del retail possono trarre da questa metodologia per accrescere le proprie potenzialità commerciali, sviluppare nuove partnership in ottica di co-retail, segmentare il database aziendale ed espandere la rete Linkedin.

Ma anche per ottenere feedback dei clienti sulla propria offerta e incrementare significativamente la visibilità on-line della propria azienda.

Il webinar, a partecipazione libera, è organizzato da Esac Formazione (realtà di riferimento di Confcommercio Vicenza).

In collaborazione con il partner di rete Assintel, e rientra nel progetto “Linea 1– Imprese P.R.O. – Pronte, Resilienti, Operative”.

Finanziato dal bando “Alleniamoci al futuro” -DGR 497/2021 della Regione del Veneto.

Si tratta di un progetto aperto alle aziende che nei loro programmi di sviluppo hanno deciso di puntare sulla crescita delle competenze e sull’innovazione, in due specifici ambiti tematici:

l’innovazione e digitalizzazione nei processi di marketing (web marketing, social media marketing, social selling, e-commerce).

L’adozione di modelli di business e servizi a valore aggiunto, attraverso la riorganizzazione interna delle funzioni e del personale, l’introduzione di nuovi servizi per il cliente, la ridefinizione degli spazi di vendita.

Per iscriversi al webinar, che è a partecipazione gratuita, basta collegarsi al sito www.esacformazione.it.