Ennesimo trionfo per il nuoto Vicentino

Ennesimo trionfo

per il nuoto Vicentino.

La Leosport Creazzo

vince per la sesta volta consecutiva, la classifica per società del meeting nazionale intitolato al compianto tecnico della nazionale Italiana di nuoto, Alberto Castagnetti.

Circa 1400 atleti

delle categorie esordienti, ragazzi e juniores si sono confrontati al Centro Federale di Verona, per la settima edizione in vasca lunga di questo importante evento per il nuoto del nord Italia.

Grande entusiasmo per tutti in piscina!

Finalmente dopo la pandemia, i ragazzi hanno potuto ritrovarsi quasi al completo e con gli spalti gremiti di pubblico pronto ad applaudire e a fare il tifo.

quinta dopo il primo giorno, ha sbaragliato la concorrenza nella seconda giornata di gare totalizzando 12 ori, 8 argenti, 2 bronzi e 11 quarti posti che le hanno consentito di superare il Team Veneto e la Padovanuoto rispettivamente seconda e terza classificata.

Leosport,

ha così vinto il trofeo realizzando 437 punti contro i 355 della seconda, ed i 341,5 della terza classificata.

Buoni anche i riscontri cronometrici di molti ragazzi che hanno consentito alla squadra di Creazzo, di realizzare ben 15 tempi limite per accedere ai campionati italiani di categoria in programma a Roma dal 28 luglio al 4 agosto.

Con o senza Ceccon, la Leosport di Creazzo è sempre sul gradino più alto del podio!