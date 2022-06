Le parole della presidente di Confindustria Vicenza Laura Dalla Vecchia in merito alla scomparsa di Leonardo Del Vecchio:

Leonardo Del Vecchio è stato degno erede e continuatore della più prestigiosa tradizione industriale veneta, una personalità degna di essere affiancata ai nomi di Rossi e Marzotto.

Ha rappresentato l’eccellenza italiana nel mondo non solo per l’eccezionale capacità produttiva, ma anche e soprattutto per uno spirito innovativo che non è venuto mai meno e che lo ha sempre portato ad alzare l’asticella della qualità.

E i risultati sono sotto gli occhi di tutto il mondo.

Stiamo parlando di uno dei più grandi innovatori nella manifattura, a cui spero che le giovani generazioni possano ispirarsi anche perché, come tutti i “grandi”, ha dimostrato uno straordinario attaccamento al territorio e alle persone che con lui hanno fatto imprese davvero fuori dal comune.

