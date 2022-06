Confartigianato: rinnovo cariche quadriennio 2022/2026

Rinnovo cariche quadriennio 2022/2026

dal 1° luglio al via l’iter per le candidature.

Cavion: “Importante momento associativo e di rappresentanza”.

Per Confartigianato Imprese Vicenza si avvicina un momento molto importante della vita associativa: il rinnovo cariche.

Un percorso che, coinvolgendo direttamente tutto il territorio e tutte le imprese, ribadisce il valore di rappresentanza del mondo artigiano vicentino e per questo prevede un percorso articolato che prende il via dal 1° luglio e si conclude a dicembre con l’elezione del presidente che rimarrà in carica fino alla fine del 2026.

“Veniamo da anni che ci hanno messo a dura prova,

come Persone e come Imprenditori, ma anche come Associazione.

Abbiamo saputo reagire con la tenacia e la capacità di resilienza che ci contraddistinguono, cercando di non perderci d’animo e lavorando per superare i difficili momenti che ci siamo trovati ad affrontare – ricorda il presidente Gianluca Cavion nella lettera indirizzata ai soci con sui sono state indette le elezioni-.

E il merito va anche a quanti, con spirito di servizio e dedicando tempo ed energie, elementi sempre più rari e preziosi, si sono impegnati per tutelare le imprese che Confartigianato rappresenta e per promuoverne gli interessi presso i decisori politici e amministrativi ai vari livelli.

La solidità di una nave

non si misura quando è ormeggiata al riparo nel porto, ma quando attraversa il mare in tempesta.

L’Associazione ha fatto del suo meglio per superare le onde che ci venivano contro cercando di non demordere e migliorare per consentire alle imprese di trovare ciò che a loro serve per lavorare al meglio”.

“È con riconoscenza, quindi – prosegue Cavion- che assieme alla Giunta Esecutiva ringrazio tutti coloro che hanno svolto con responsabilità e dedizione il loro ruolo di dirigenti nel mandato che ci apprestiamo a concludere.

Siate orgogliosi per la reputazione e la considerazione di cui gode Confartigianato Imprese Vicenza: è frutto del lavoro vostro e dei collaboratori dell’Organizzazione”.

“Abbiamo, finalmente,

ricominciato a ritrovarci in presenza: Associazione è anche stare insieme, creare momenti di confronto, informazione e aggiornamento. È esprimere critiche e portare suggerimenti, promuovere iniziative ed animazione del Territorio – continua Cavion-.

Per questo il rinnovo delle cariche costituisce un appuntamento centrale e decisivo: è il momento in cui tutti i Soci possono mettersi in gioco per promuovere gli interessi della nostra categoria.

Non dimentichiamo che le imprese fino a 9 collaboratori rappresentano il 94% delle imprese ed il 50% dell’occupazione in Italia, mentre quelle fino a 49 addetti il 99% delle imprese con il 70% dell’occupazione.

Il rinnovo delle cariche è quindi un’occasione per partecipare a delineare le linee strategiche dell’Associazione, per incidere sulle politiche territoriali e partecipare a quelle regionali e nazionali, per far sentire la propria voce, anche alzandola se serve”.

La prima tappa del rinnovo cariche

è quella delle candidature presentabili dal il 1° al 21 luglio, mentre la prima fase delle votazioni si terrà dal 19 al 24 settembre.

Da questa prima tornata saranno eletti i presidenti comunali, i vice presidenti comunali, i presidenti di Mestiere di Area e i presidenti dei Movimenti Giovani e Donne di Area.

Questi poi eleggeranno i presidenti di Raggruppamento, quelli provinciali di Mestiere e dei Movimenti Giovani e Donne, per poi arrivare ai presidenti di Area e di Sistema.

Una volta costituito integralmente il Consiglio Direttivo, si provvederà all’elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva.

I dettagli tecnici ed operativi, tanto delle candidature che delle successive tappe delle elezioni, sono a disposizione sul sito istituzionale (www.confartigianatovicenza.it) e nelle 20 sedi in Provincia.

Comunicato 100 – 24 giugno 2022