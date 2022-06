Concluso il restauro

della “Cena di san Gregorio Magno” di Paolo Veronese a Monte Berico

Venerdì 10 giugno conferenza di Giorgio Bonsanti “L’arte veneta nei restauri di Restituzioni”

Sabato 11 e domenica 12 giugno visite guidate gratuite all’opera restaurata

Si è concluso il restauro della grande tela “Cena di san Gregorio Magno” di Paolo Veronese conservata nella sala del refettorio del Santuario della Madonna di Monte Berico a Vicenza che si potrà ammirare di nuovo dal pomeriggio di venerdì 10 giugno.

L’inaugurazione alla presenza della autorità è prevista venerdì 10 alle 11 e sarà su invito.

Per l’occasione

assessorato alla cultura del Comune di Vicenza e Soprintendenza archeologia, belle Arti e Paesaggio delle Province di Verona, Rovigo e Vicenza, insieme Intesa Sanpaolo, che ha sostenuto il restauro, promuovono alcune iniziative di approfondimento.

Venerdì 10 giugno alle 17.30 alle Gallerie d’Italia – Vicenza (ingresso libero) si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo “Luci sul Veronese”: Giorgio Bonsanti, curatore scientifico del progetto “Restituzioni” di Intesa Sanpaolo e segretario Generale dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze terrà una conferenza dedicata a “L’arte veneta nei restauri di Restituzioni”.

Nelle diciannove edizioni

di “Restituzioni”, l’arte veneta, comprensibilmente quasi esclusiva all’inizio del progetto originato nella Banca Cattolica del Veneto, ha mantenuto una presenza continua e sempre più significativa nelle edizioni successive, sia grazie al restauro di manufatti di importanza archeologica presenti sul territorio, sia registrando interventi su opere dei massimi artisti della tradizione veneta attraverso i secoli (da Giovanni Bellini a Tiepolo, da Tintoretto e Veronese a Tiziano e Canova).

Senza naturalmente mirare a un’improponibile completezza di informazione (si parla di decine e centinaia di oggetti), Bonsanti ha selezionato un certo numero di opere restaurate di cui illustrerà particolari motivi di interesse, che presenterà ricorrendo ad una selezione di immagini significative.

L’incontro è l’ultimo di sei approfondimenti dedicati al contesto culturale ed artistico relativo alla grande tela “Cena di san Gregorio Magno”.

Nel fine settimana,

sabato 10 e domenica 11 giugno, alle 10 e alle 11, sono in programma visite guidate gratuite all’opera restaurata, della durata di un’ora e condotte da guide turistiche autorizzate.

Per prenotazioni: Consorzio Vicenzaè, 0444994770, info@vicenzae.org. Il punto di ritrovo sarà al monumento ai Caduti Austriaci accanto alla Basilica.

Il pubblico potrà accedere nella sala del refettorio per ammirare la “Cena di san Gregorio Magno” durante l’apertura della Basilica di Monte Berico. Ingresso libero.

Informazioni www.museicivicivicenza.it www.gallereditalia.com

Giorgio Bonsanti

Curatore Scientifico del progetto “Restituzioni” di Intesa Sanpaolo insieme a Carlo Bertelli e Carla Di Francesco, è stato Direttore di Galleria Estense di Modena, Cappelle Medicee, Museo di San Marco, Galleria dell’Accademia a Firenze.

Già Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze, ha insegnato all’Università di Siena e Scuola di Perfezionamento Facoltà di Architettura di Genova, poi Ordinario di Restauro alle Università di Torino e Firenze.

Attualmente è docente alla Scuola di Perfezionamento in Beni Culturali dell’Università di Perugia, sede di Gubbio.

Ha all’attivo scritti su artisti come Donatello, Michelangelo, Giotto, Beato Angelico, Michael Pacher, Antonio Begarelli e mostre fra cui Donatello e i Suoi, Raffaello e Altri.

Ha curato pubblicazioni fra cui i quattro volumi sulla Basilica di San Francesco di Assisi, articoli e saggi di storia e teoria del restauro e ha svolto conferenze nei principali musei del mondo.

Già membro del Consiglio Scientifico per la Conservazione delle Pitture Murali dell’Istituto Courtauld (Università di Londra), e della Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico della Presidenza della Repubblica Italiana, dal 2005 è membro della Commissione per la Conservazione del Museo del Louvre.

È stato Presidente (2016 – 2021) della Commissione Interministeriale MIC–MIUR per l’Insegnamento del restauro.