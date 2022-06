Con ME al centro

Il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Vicenza abbraccia “Con ME al centro”

Il progetto di educazione imprenditoriale UniCredit è finalizzato a sostenere le donne che vogliono avviare un’attività

Il Movimento Donne Impresa

di Confartigianato Imprese Vicenza abbraccia “Con ME al centro”, progetto di educazione imprenditoriale di UniCredit finalizzato a sostenere le donne che vogliono avviare un’attività economica.

“Fare rete è fondamentale in questo momento storico – afferma Paola Zanotto, presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Vicenza che rappresenta 4500 aziende – e cooperare è uno dei valori principali per il Movimento Donne, soprattutto dopo la pandemia con molte donne fuoriuscite dal mercato del lavoro.

Con l’adesione a questo progetto, intendiamo offrire alle vicentine la possibilità avere un network di attori per orientarsi, una rete di professionisti per informarsi, un team di esperti per approfondire, volontari di supporto e imprenditori di vari settori e aree geografiche con cui confrontarsi.

È infatti importante

– conclude Zanotto – avere a portata di mano gli strumenti per riconoscere i propri talenti, passare da un’idea di impresa a un business plan, con un piano di comunicazione e di marketing. e sapere come finanziare il proprio progetto; conoscere le buone pratiche e gli errori da evitare”.

In valori assoluti l’Italia è il primo Paese europeo per numero di imprenditrici, con una percentuale di imprese femminili pari al 22% del totale e il Vicentino è in linea con il 19.7% sul totale delle imprese.

Ma è altrettanto vero che il tasso di occupazione femminile nel nostro Paese è considerevolmente più basso rispetto a quello maschile e decisamente inferiore alle media europea.

Il tasso di occupazione delle donne in Italia è pari al 49% mentre in Europa si attesta al 62,7%, mentre il Vicentino fa registrare un risultato migliore, con il 57,3%.

“Con ME al centro”

è stato realizzato realizzato con il contributo di Isapiens, Sirolli Institute, Politecnico di Milano/Tiresia, POLIMI Graduate School of Management, Unigens, IBM e con il sostegno di Confapi, AIDDA, Challenge Network e chi parteciperà potrà farlo senza alcuna spesa.

Inoltre, verrà riconosciuta l’acquisizione delle competenze legate al fare impresa, dopo la partecipazione a un test di verifica, con un open badge rilasciato da Polimi Graduate School of Management, nato come MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business.

Il progetto

rientra nella più ampia strategia ESG Italia di UniCredit, che si propone di creare un impatto sociale positivo attivando tre leve:

Microcredito: con la proposta di finanziamenti dedicati fino a 40 mila euro destinati a sostenere nuove iniziative imprenditoriali Impact Financing: ovvero finanziamenti mirati a sostenere progetti sociali che favoriscono il progresso delle comunità intercettando tra i beneficiari indiretti le categorie vulnerabili Educazione finanziaria: attraverso i programmi della Banking Academy di UniCredit che offre percorsi di education mirati a diversi target di popolazione (clienti e non clienti)

La struttura del progetto prevede una prima fase di orientamento per supportare le neo-imprenditrici nell’accendere il loro spirito imprenditoriale, comprendendo le proprie attitudini valorizzandole, e poi fornire loro una formazione per apprendere le basi dell’avvio di un’attività di microimpresa.

Una seconda fase prevede incontri interattivi con professioniste specializzate in diverse materie e poi con imprenditrici di prima generazione per rispondere ai quesiti delle partecipanti e approfondire le tematiche.

Una fase in cui volontari dell’associazione Unigensi aiuteranno le future imprenditrici nella stesura dei business plan. Infine una rete locale di stakeholder offrirà supporto nella divulgazione del progetto e nel fornire alle partecipanti strumenti utili e networking.

Il Movimento Donne Impresa

di Confartigianato Imprese Vicenza, presente in iniziative di inclusione sociale, condivide pienamente l’impegno di Unicredit nel contribuire allo sviluppo di una società più equa e inclusiva, attraverso la promozione di iniziative formative che hanno un impatto sociale positivo e misurabile.

Chi fosse interessata a partecipare al progetto può contattare il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Vicenza scrivendo un’email a Chiara Carradore (c.carradore@confartigianatovicenza.it).

Comunicato 105 – 30 giugno 2022