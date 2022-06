Colpi gobbi e tiri mancini

Mi dispiace per coloro che si lamentano

delle proprie amministrazioni comunali, ma io ho la fortuna di vivere in un posto dove il civismo è di moda, la politica serva del cittadino, e gli impiegati che accorrono solerti a risolvere i suoi problemi.

Se poi perdi una ruota in una buca al centro della carreggiata, non si tratta di una mancanza pubblica, ma di uno sfortunato intervallo tra la realizzazione di un lavoro programmato e quasi eseguito, e la predisposizione agli incidenti di un utente e della sua auto.

Così è capitato con i cento metri di una pista ciclabile in via S. Antonino su cui sfociano quattro stradine.

I ciclisti che la percorrono rischiano ogni giorno la vita, perché senza visibilità le auto tagliano loro la strada.

Più di due anni

fa avevo inoltrato una segnalazione al Comune di Vicenza suggerendo l’istituzione di un altro senso di marcia o di specchi parabolici che aumentassero la visibilità.

L’ottobre dello stesso anno un certo ing. Gobbi, direttore del servizio mobilità del comune, mi risponde che malauguratamente non si possono cambiare i sensi di marcia, siccome (era un solo caso) si trattava di strade chiuse.

Non metto altro tempo in mezzo e faccio notare al direttore che ha tenuto conto solo del primo dei miei suggerimenti e non quello degli specchi.

L’1 dicembre del 2020

l’ingegnere mi assicurava: “Si informa che si provvederà all’installazione di specchi parabolici in Strada S. Antonino, di fronte alle immissioni delle laterali Via M. Suello, Via Bezzecca e Via Bassi, al fine di migliorare le condizioni di visibilità.

L’intervento sarà inserito nella prossima programmazione dei lavori di segnaletica.”

Per Bacco! Avete visto che abito nel migliore dei posti possibili?

Avete notato la solerzia amministrativa nel breve giro di lettere?

Bene: anch’io sono allibito.

Ma mi conforto di fare compagnia alla maggior parte di voi, quando, passando in bici su quella pista, rischio ancora di essere investito.

Dopo un anno e mezzo non ce l’hanno ancora fatta a mettere tre specchi per farti sopravvivere, e non per farti fare la barba.

Chissà a quale programmazione pensava il direttore, magari a una nel corso della prossima consiliatura.

Giuseppe Di Maio