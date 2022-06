CCIAA: bando per l’assegnazione di 50 borse di studio

Camera di Commercio di Vicenza: 50 borse di studio per i percorsi di studio professionali rivolti alla filiera del turismo.

La carenza di camerieri, cuochi e altre figure professionali indispensabili per la filiera del turismo si combatte anche incentivando i giovani a intraprendere percorsi di studio coerenti con questi indirizzi professionali.

Così, la Camera di Commercio di Vicenza ha pubblicato un nuovo bando di contributi del valore di 45 mila euro.

Prevede l’assegnazione di 50 borse di studio del valore di 900 euro ciascuna per altrettanti studenti di corsi di qualificazione professionale indirizzati alla filiera del turismo e della ricettività.

Chi può richiedere la borsa di studio?

Possono richiedere la borsa di studio tutti gli studenti già iscritti, oppure che intendono iscriversi nel corso del 2022.

Oppure che hanno completato quest’anno un corso di qualificazione professionale relativi alle aree tematiche “Servizi alberghieri e della ristorazione” e “Trasformazione degli alimenti”, organizzati nella provincia di Vicenza da un organismo di formazione accreditato dalla Regione Veneto.

Le domande potranno essere presentate per via telematica dalle 9.00 del 30 giugno 2022 fino alle 21 del 30 settembre 2022; le borse di studio saranno assegnate sulla base dell’ordine cronologico di spedizione delle richieste.

Va sottolineato che l’iniziativa rientra nell’ambito di un programma più ampio della Camera di Commercio di Vicenza a supporto del turismo.

In questo contesto si inserisce appunto anche la promozione dei percorsi di formazione professionale dedicati alla filiera turistica, della ricettività e della cucina, anche in considerazione della forte carenza di personale in questi settori.

Secondo i dati della più recente indagine Excelsior, risalente al 2021, nel Vicentino risultano di difficile reperimento il 48,4% delle assunzioni in questo ambito.

Per informazioni è possibile consultare il sito della Camera di Commercio di Vicenza: www.vi.camcom.it.

Oppure contattare l’Ufficio Bandi, finanziamenti e scouting risorse: e-mail orientamento@vi.camcom.it.

Tel. 0444 994.840 pid@madeinvicenza.it 0444 994.751-752