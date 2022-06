Castelgomberto: continua Sport d’Estate

Di seguito si pubblicano le diverse attività proposte nel programma Sport d’Estate:

Lezioni gratuite ogni giovedì sera, per tutto il mese di luglio: Liftjump The Masterclass è la novità di quest’anno.

Approdato anche a Castelgomberto, aiuterà ad ottenere la forma fisica che si desidera, senza rinunciare al divertimento.

Le lezioni saranno una volta a settimana per tutti i giovedì di luglio dalle ore 20:30 alle ore 21:30. Inizio da giovedì 7 luglio.

Per prenotare il posto e/o la lezione omaggio contattare il numero: 3707241881 oppure inviare un’e-mail a: liftjumpinfo@gmail.com.

Per maggiori informazioni: www.liftjump.com

Stretch & Fit

lezione per tutti, in particolare per chi soffre di patologie come mal di schiena e rigidità articolare o semplicemente per chi ha bisogno di ritrovare un po’ di relax lontano dallo stress.

Prenotazione obbligatoria contattando Anna al numero: 3475940613.

Le lezioni si terranno 6 e 13 luglio dalle ore 19:00 alle ore 20:00 presso il parchetto delle scuole medie.

Nordic Walking

si terrà martedì 5 e 19 luglio e 9 agosto – Camminata con i bastoncini a Castelgomberto.

Ritrovo alle ore 19:00 in Piazza Marconi.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere un’e-mail a: info@passinelsuono.it.

Costo € 3,00 massimo 25 persone.

Per maggiori informazioni: www.passinelsuono.it

Fonte: Associazione OGD Pedemontana Veneta e Colli