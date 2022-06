Cassola: incendio di un imballatrice

Alle 15:00, di mercoledì,

i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Cassola a Cassola in un terreno agricolo per l’incendio di un’imballatrice.

Nessuna persona è rimasta ferita.

Il mezzo agricolo ha preso fuoco mentre era in corso la lavorazione delle rotoballe.

L’operaio è riuscito a staccare il trattore mentre la macchina operatrice ha preso fuoco.

I pompieri arrivati da Bassano del Grappa

con due mezzi antincendio, hanno spento il macchinario andato irrimediabilmente distrutto.

Le operazioni di soccorso e raffreddamento dell’imballatrice sono terminate dopo circa due ore.