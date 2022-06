Cartigliano in scena

U na settimana di musica con

BlueSingers Band, i tributi a Vasco Rossi e Pink Floyd e il grande omaggio a Ennio Morricone con i maestri Diego Basso e Andrea Griminelli

Appuntamento con la musica live per Cartigliano in scena, la rassegna promossa dal Comune di Cartigliano in collaborazione con DuePunti Eventi.

Mercoledì 29 giugno alle 21.30

i “BlueSingers and Orchestra” di Bassano del Grappa, con le coreografie della Scuola di danza Tersicore di Cartigliano, daranno vita a “Hearts of earth”, antologia di musiche pop, rock e da musical con coro, solisti e orchestra, suggestive luci di scena.

Giovedì 30 giugno e venerdì 1 luglio

grandi emozioni con tribute band di rilevanza nazionale che omaggiano con assoluta fedeltà e qualità Vasco Rossi e i Pink Floyd, miti del rock italiano e mondiale.

Giovedì 30 alle 21.30

dà il via al week-end finale della rassegna la Diapason Band.

Il gruppo veronese guidato da Alessandro “Poppa” Pozzato, noto ai fan di tutta Italia per la grande somiglianza vocale e fisica al rocker modenese, proporrà tutto il suo repertorio con i più famosi successi del rocker di Zocca.

Unica per scenografie, filmati ed effetti speciali l’atteso concerto dei Wit Matrix in calendario venerdì 1 luglio alle 21.30 con “Pink Floyd Tribute”.

La capacità di ricreare il sound, le atmosfere e le scene del celebre gruppo britannico ha permesso a questa band di varcare le frontiere portando il proprio talento e mietendo riconoscimenti anche oltre i confini italiani, suonando davanti a decine di migliaia di spettatori.

Special guest del concerto sarà Cesareo, chitarrista e compositore di Elio e le Storie Tese.

Grande chiusura della rassegna sabato 2 luglio alle 21.30

con l’emozionante “Omaggio a Ennio Morricone”. Il Maestro Diego Basso, il celebre flautista Andrea Griminelli e i 75 elementi del Coro e dell’Orchestra ritmico sinfonica italiana faranno risuonare nel parco di Villa Cappello le note dell’indimenticabile compositore che con le sue colonne sonore ha scritto la storia del cinema.

“Cartigliano in scena” è promosso dal Comune di Cartigliano in collaborazione con DuePunti Eventi, con il patrocinio della Provincia di Vicenza e della Regione del Veneto e con il sostegno di Benacchio Srl, Special Springs, Compostella Rottami, Officine di Cartigliano e Sartor Legnami.

Tutti gli eventi, tranne il concerto “Omaggio a Morricone”, sono ad ingresso gratuito.

Prevendite

Circuito Ticketone (on line e punti vendita)

Biglietti “Omaggio a Morricone” (2 luglio – ore 21.30)

– poltronissima gold € 40 + diritto di prevendita

– poltronissima € 30 + diritto di prevendita

– poltrona € 20 + diritto di prevendita

INFORMAZIONI:

DuePunti Eventi – tel. 0445 360516 – eventi@duepuntieventi.com