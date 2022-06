Caldogno: in arrivo 730 mila euro per le opere pubbliche

Caldogno, in arrivo 730 mila euro di contributi per le opere pubbliche

Via libera ai progetti per una nuova strada di collegamento e per il palasport

Il Comune di Caldogno nel mese di giugno ha ricevuto l’assegnazione ufficiale di contributi per un totale di 730 mila euro che consentiranno di procedere con due progetti attesi da molti anni.

Dei 730 mila euro la Provincia di Vicenza ha messo a disposizione 400 mila euro che finanzieranno la nuova strada di collegamento tra via Monte Carega e Viale Pasubio.

Altri fondi per l’opera, dal valore complessivo di circa 1 milione di euro, saranno ricavati dal Comune grazie ad un accordo con i privati lottizzanti dell’area le cui firme sono imminenti.

Si potrà quindi procedere con il progetto esecutivo, mentre l’avvio dei lavori potrebbe essere calendarizzato già nel 2023.

330 mila euro sono stati invece stanziati dal Ministero dell’Interno per la progettazione definitiva ed esecutiva del nuovo palazzetto dello sport nell’area delle piscine.

La struttura – che nello studio di fattibilità prevede circa 450 posti a sedere, campi da calcetto, pallamano, pallavolo e basket tutti in linea con le regole del CONI e delle rispettive federazioni – è pensata per essere utilizzata anche dalle vicine scuole elementari e medie.

All’interno del palasport ci saranno anche alcuni locali utilizzabili dalle varie associazioni sportive per incontri e riunioni.

Il costo stimato dell’opera, che sarà realizzata con standard elevati di efficienza energetica, è di quasi 5 milioni di euro.

Il Comune ha presentato richiesta per accedere anche a finanziamenti previsti dai bandi del PNRR.

L’assessore Toniello:

«Siamo molto contenti di essere riusciti ad ottenere questi contributi per due opere molto sentite ed attese – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Gabriele Toniello -.

Il contributo della Provincia per la bretella finalmente sbloccherà un nuovo asse viario il cui iter è iniziato molti anni fa.

Grazie al contributo del Ministero, invece, perfezioneremo un progetto esecutivo che sarà fondamentale anche per la ricerca di contributi a qualsiasi livello, qualora non dovessimo vincere il bando del PNRR al quale abbiamo già partecipato».

Nel frattempo, con l’estate partiranno o giungeranno al termine della progettazione altri importanti cantieri come:

1. la messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali,

2. l’efficientamento della pubblica illuminazione,

3. la nuova pista ciclopedonale lungo via Pagello,

4. la pista ciclabile che congiungerà Rettorgole con Vicenza.

Nel corso dei prossimi mesi saranno inoltre previsti ulteriori interventi di asfaltatura nelle vie più ammalorate.

«Ringrazio l’Ufficio Lavori Pubblici sempre attento, tempestivo ed efficace nella gestione di progetti e opere come braccio operativo dell’amministrazione».