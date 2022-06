Caesar salad: insalata con pollo light

Caesar salad, una ricetta americana assolutamente da non perdere. Dove il nome vale più di tutte le presentazioni. Chi non conosce la classica insalata, condita con pollo, yogurt e chi più ne ha più ne metta, della tradizione a stelle e strisce?

Oggi scoprirai come si fa la caesar salad e qual è il modo migliore per mangiarla senza remore. Con un occhio alla linea, in pratica. Si parte dalla ricetta originale, con gli ingredienti classici della caesar salad con pollo, per contenere le calorie ma non il gusto. Lasciando anche spazio alla fantasia: d’altronde cosa sarebbe questo piatto senza dressing e salse ad hoc?

Come fare la caesar salad

Gli ingredienti della caesar salad utilizzati sono quelli classici della dieta mediterranea. Tra questi troviamo pane, lattuga, pollo, parmigiano e, ovviamente, olio rigorosamente extra vergine d’oliva. La grande differenza con la ricetta originale è dovuta dalla mancanza di dressing eccessivamente calorici e complessi. Anche da preparare. Insomma, la nostra è un’alternativa più veloce e facile della preparazione classica.

La Caesar salad firmata Melarossa è una versione leggera e rivisitata rispetto a quella statunitense, che tradizionalmente si prepara con lattuga, parmigiano, crostini di pane e una salsa a base di uova, succo di limone, olio di oliva e salsa Worcester.

Un mix di sapori tipici della cucina americana e di quella italiana, perché a inventare questa insalata è stato proprio uno chef italiano: Cesare Cardini, emigrato negli Stati Uniti dopo la Prima guerra mondiale. E allora scopri la ricetta genuina ma comunque ricca che ti proponiamo!

INGREDIENTI

650 g filetti di pollo

100 g yogurt magro

120 g lattughino

40 g pane

30 g parmigiano

2 cucchiai olio extravergine d’oliva

1 aglio spicchio

sale q.b

PREPARAZIONE

Poni a scaldare una padella antiaderente o una griglia, fai cuocere i petti di pollo, girandoli su tutti i lati, fino a quando saranno ben dorati; poi salali leggermente.

Lasciali riposare e raffreddare, poi tagliali a tocchetti su un tagliere, aiutandoti con un coltello affilato.

Prepara la salsa: in una ciotola poni lo yogurt, sale, olio e lo spicchio d’aglio precedentemente sbucciato e schiacciato. Mescola accuratamente.

Taglia il pane a fette e lascialo tostare in una padella antiaderente ben calda o su una griglia, fino a quando otterrai dei crostini dorati e croccanti.

Lava il lattughino e asciugalo, ponilo in una ciotola, aggiungi il pollo. Elimina l’aglio dalla salsa e condisci il lattughino e il pollo, mescolando accuratamente. Con l’aiuto di un pelapatate crea delle scaglie di parmigiano, uniscile all’insalata insieme ai crostini di pane e servi subito.

La ricetta della caesar salad con pollo è indicata per la sua leggerezza e per il suo essere digeribile. Gli ingredienti sono freschi, sani e facilmente assimilabili dal nostro organismo. Il tutto con un basso contenuto di calorie.

Con il dosaggio giusto, siamo sotto alle 300 calorie a porzione. Una vera sorpresa per un piatto così completo e nutriente che puoi gustare come piatto unico a casa o nella tua pausa pranzo al lavoro.

Fonte: Melarossa.it

VINO DA ABBINARE

Consiglio un vino dell’Azienda Vinicola Le Vie Angarano, “Michiel” Veneto Chardonnay IGT, il vino del cuore di Giovanna Bianchi Michiel a cui ha voluto dare il nome di famiglia. Vino da uve Chardonnay, dal colore giallo paglierino è sempre il primo ad inaugurare la vendemmia.

Un bianco, fermo, secco:

Vista: giallo paglierino intenso

Olfattiva: ananas maturo, vaniglia, con note di albicocca

Gusto-olfattiva: aromatico con buona acidità, elegante e armonico

Temperatura di servizio: 10°C

Fonte: Azienda Vinicola Le Vie Angarano