Bardiani CSF Faizanè: Giro D’Italia U23

BARDIANI CSF FAIZANÈ:

ECCO I 5 GIOVANI TALENTI SELEZIONATI PER IL GIRO D’ITALIA U23.

Terminato da poche settimane il Giro D’Italia, per la Bardiani CSF Faizanè è tempo di concentrarsi sul Giro D’Italia U23. Sotto la guida del direttore sportivo Mirko Rossato, saranno al via Martin Marcellusi, Alessio Nieri, Alessandro Pinarello, Giulio Pellizzari e Iker Bonillo. Grande assente Alessio Martinelli, leader annunciato della formazione, a causa di una contrattura all’ultimo Giro dell’Appennino.

Dall’11 al 18 giugno andrà in scena il Giro D’Italia Under23. 7 tappe in 8 giorni per incoronare la maglia rosa Under23. 18 i team italiani al via, 17 quelli internazionali con una lista partenti di altissimo livello.

L’edizione 2020 è stata conquistata da Thomas Pidcock, quella 2021 da Juan Ayuso. Nel 2022 ci saranno anche 5 atleti Under23 della Bardiani CSF Faizanè, con il nuovo progetto giovani, a contendersi la vittoria di tappa.

La formazione avrebbe dovuto ambire anche alla lotta per la classifica generale con Alessio Martinelli, che sarà purtroppo uno dei grandi assenti di questo Giro.

A guidare il team in ammiraglia Mirko Rossato, che in stagione ha seguito passo a passo i suoi giovani atleti, accompagnandoli anche in altura a Livigno nel mese di maggio per misurarne la loro crescita di condizione.

La selezione emersa vedrà al via un mix tra giovani atleti (ben due al loro primo anno nella categoria Under) ed esperienza, oltre che atleti con differenti caratteristiche per essere competitivi in ogni frazione.

LE DICHIARAZIONI.

Queste le parole di Mirko Rossato, DS che sin dal primo training camp di gennaio, ha seguito da vicino i ragazzi del progetto giovani: “Purtroppo è impossibile non partire dal grande assente Alessio Martinelli. Si era preparato al meglio in altura e aveva colto risultati importanti sia tra gli Under, che tra i Pro con il 7° posto all’Appennino.

Purtroppo proprio nel finale di quella gara come si è visto dalle immagini ha accusato un crampo, poi trasformatosi in contrattura.

Ha provato a recuperare per tutta la settimana, ma non è riuscito e non sarà al via.

Ci viene a mancare il nostro protagonista per la classifica generale, avrebbe potuto ambire alla top5 della generale. I nostri obiettivi di squadra inevitabilmente cambiano, avremo sicuramente un cacciatore di tappe come Martin Marcellusi, ma tutti i ragazzi lotteranno per il successo di tappa. Sopratutto per i tre debuttanti, Pinarello, Pellizzari e Bonillo, ma anche per Alessio Nieri, sarà un’ importante occasione di crescita.”

LA FORMAZIONE.

L’atleta “più esperto” al via sarà il romano Martin Marcellusi, classe 2000. Vincitore del Trofeo Piva 2022, 2° al GP Liberazione, 6° al recente Trofeo Città di Mendola. Per lui sarà la terza partecipazione al Giro D’Italia U23, l’occasione giusta per cercare il primo successo di tappa.

Con lui il classe 2001, lo scalatore toscano Alessio Nieri, alla sua seconda partecipazione al Giro giovani, proverà a migliorare il suo 7° posto di tappa colto ad Andalo nella scorsa edizione.

Completano la formazione tre debuttanti al Giro D’Italia Under23, si tratta dei tre classe 2003 Alessandro Pinarello, Giulio Pellizzari ed Iker Bonillo. Il giovane atleta italiano ha già dimostrato ottime doti con buoni piazzamenti. 6° al Giro del Belvedere, come in una tappa della Carpathian Race, 10° al GP Industrie del Marmo, potrà continuare la sua graduale crescita al Giro D’Italia Under23. Con lui, seppur con caratteristiche diverse, anche lo spagnolo Iker Bonillo. Sprinter esplosivo, pluri-vittorioso nella categoria Juniores, è ora chiamato a misurarsi con i migliori nella categoria Under. Per lui nel 2022 un buon 6° posto al GP Megasaray. Completa la formazione il giovane italiano Giulio Pellizzari, 5° nella crono-scalata della Carpathian Race, è chiamato a fare una prima importante esperienza fondamentale per il suo percorso di crescita.

La formazione:

Martin Marcellusi (2000)

Alessio Nieri (2001)

Alessandro Pinarello (2003)

Iker Bonillo (2003)

Giulio Pellizzari (2003)

DS Mirko Rossato

All images can be used for editorial purpose only. Credits Bardiani – CSF – Faizanè & Sprint Cycling