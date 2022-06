Dopo due anni di covid

torna «LA PARTITA CON PAPA’» in carcere

Anche a Vicenza l’iniziativa di “Bambini Senza Sbarre” con arbitro e dirigenti del CSI –

Anche nella casa circondariale “Filippo Del Papa” di Vicenza si è svolta la giornata promossa dall’associazione Bambini Senza Sbarre che consiste nella “partita con papà” per mantenere il legame affettivo e condividere gli spazi di vita con i genitori attraverso lo sport.

Lunedì scorso 27 giugno 2022

i volontari dell’associazione con i dirigenti e allenatori del Centro Sportivo italiano di Vicenza hanno reso possibile questo eccezionale incontro annuale tra genitori e figli.

Per il CSI era presente il responsabile del Progetto “Carcere Sport Insieme” Enrico Mastella e l’allenatore e arbitro Stefano Carli, i due operatori più assidui dell’associazione di promozione sportiva presenti al San Pio X durante l’anno.

Ieri due squadre miste distinguibili dalle casacche gialle e arancioni del CSI, e composte da genitori e figli, con alcuni cambi, si sono affrontate nel campetto interno tra le mura del carcere berico.

Due tempi da 20’ in 6 contro 6:

nella prima frazione si è raggiunto il risultato di 6-5 per i gialli e nella ripresa 3-2 sempre per i gialli.

Il dirigente del CSI Enrico Mastella ha consegnato a tutti i partecipanti una maglietta messa a disposizione da bambinisenzasbarre.org e l’organizzazione interna ha offerto un rinfresco con pizzette e frittelle.

«Grazie al finanziamento della Regione del Veneto, il CSI propone da circa 20 anni il progetto “Carcere Sport Insieme” – afferma Enrico Mastella – che porta regolarmente l’attività sportiva in carcere per le persone detenute e coinvolge anche i ragazzi delle scuole superiori della provincia che così possono vivere un’esperienza assai formativa».

«Dal 2015

noi del CSI collaboriamo anche con l’onlus Bambini Senza Sbarre – spiega Mastella – per offrire a genitori (persone detenute) e figli di incontrarsi in un momento ludico e informale almeno una volta l’anno. Purtroppo a causa della pandemia erano due anni che l’iniziativa non si svolgeva».

“La partita con papà” si inserisce nella Campagna Europea “Non un mio crimine, ma una mia condanna”, in Italia “Carceri Aperte”.

Intanto il progetto “Carcere Sport Insieme” del CSI di Vicenza con la Regione riprenderà a settembre.

Il presidente del CSI Vicenza – Francesco Brasco