Arzignano e Montecchio Magg.: disposta chiusura due locali

Nella mattinata del 18.06.2022 ad Arzignano e Montecchio Maggiore i militari dei Comandi Stazione e Tenenza, unitamente al personale della Polizia Locale, hanno notificato due provvedimenti di sospensione ex art. 100 del TULPS.

Il primo per otto giorni il secondo per dieci giorni dell’autorizzazione a somministrare alimenti e bevande ad altrettanti locali tipo bar, emessi dal Questore di Vicenza.

Entrambi sono stati notificati a cittadini di origine asiatica titolari di bar, il primo sito nei pressi dello stadio della “città del Grifo”, il secondo in zona Alte Ceccato di Montecchio Maggiore.

I provvedimenti emessi dalla Questura di Vicenza raccolgono gli esiti dei controlli svolti nel periodo compreso tra il marzo a giugno 2022 dalle Forze dell’Ordine.

In particolare, è stato possibile appurare che i locali in questione risultavano frequentati da soggetti con vari precedenti di polizia tanto da creare una situazione di pericolo per l’ordine pubblico.

A ciò si sono aggiunte violazioni delle norme di contenimento del covid-19 nel medesimo periodo.

I locali resteranno chiusi per i periodi indicati con immediata esecuzione.