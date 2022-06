Antonella Questa: “Infanzia felice” a Dueville

Venerdì 8 luglio 2022 alle ore 21:00,

Il Busnelli Giardino Magico (via Rossi 37 a Dueville) ospiterà “Infanzia felice”, spettacolo teatrale di e con Antonella Questa.

Inserito all’interno della quindicesima edizione di “Margherita in Festa”, rassegna socio-culturale promossa da Cooperativa Margherita, “Infanzia Felice” è patrocinato dal Comune di Dueville e realizzato in collaborazione con Dedalofurioso.

E’ un viaggio,

anche molto divertente, all’interno della famiglia e della scuola di oggi, alla ricerca delle radici della rabbia che anima la guerra tra genitori e insegnanti e che, spesso, spinge i bambini verso il bullismo.

Lo spettacolo riesce ad affrontare con leggerezza, nella forma della fiaba per adulti, il tema dell’educazione nell’infanzia. Il punto di partenza è “Pedagogia nera.

Fonti storiche dell’educazione civile” di Katharina Rutschky, raccolta di saggi e manuali sull’educazione. Uno spettacolo per tutti, quindi, leggero, ma intelligente e profondo.

Antonella Questa,

attrice, autrice e regista perennemente in tournée tra Italia e Francia, da vent’anni approfondisce la natura delle relazioni umane portando in scena storie che l’appassionano, raccontandole con ironia e usando il corpo come fosse una seconda lingua.

La quindicesima edizione di Margherita in festa ha come titolo “Il possibile è di casa”.

Attraverso un ricco calendario di eventi

nel corso dell’anno Cooperativa Margherita promuoverà riflessioni sulla parola casa e sull’ “abitare territori” responsabilmente, considerandoli da diversi punti di vista, non per ultimo l’attenzione ai giovani e ai bambini.

Lo spettacolo è ad ingresso unico a 10€.

I posti sono limitati ed i biglietti possono essere acquistati dal lunedì alla domenica dalle ore 20:00 presso il Busnelli Giardino Magico.

E’ possibile anche prenotare il proprio biglietto (ritiro la sera stessa) registrandosi al Form dedicato https://forms.gle/Pq1re3vikmxBWF2p9 oppure chiamando al 0444 750606 dalle 8:30 alle 12:30 dal lunedì al venerdì.

Una produzione LaQ- Prod.

L’evento è confermato anche in caso di maltempo.