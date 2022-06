Stravaganti ma seri

Spensierati ma fragili

Colorati ma malinconici

ARRIVA MERCOLEDÌ 29 GIUGNO

TURNOVER

IL NUOVO SINGOLO

PRONTO A FARCI COMPAGNIA NELLE MALINCONICHE SERATE ESTIVE

Quanti di noi si sono ritrovati, con malinconia, a pensare ai bei momenti passati che non torneranno più indietro? Eppure nell’attimo in cui li vivevamo ci sembravano eterni. Adesso, invece, le notti sembrano fatte solo per ripensarci.

Gli Antartica tornano mercoledì 29 giugno con il loro terzo singolo “TURNOVER” (distribuito da ADA Music Italy), prodotto da heysimo.

“Turnover – raccontano gli Antartica – è una canzone scritta in un momento di nostalgia.

Abbiamo svuotato i nostri cassetti e hard disk, cercando foto di quando eravamo più piccoli e ci siamo lasciati ispirare.

Abbiamo capito che per noi tutti quegli anni sono ricoperti da un filtro rosa e nostalgico, in cui non si vedeva l’ora di crescere senza pensare che quel tempo non sarebbe più tornato.”

II nuovo singolo arriva dopo “UH!” – https://ada.lnk.to/UH_pre – con cui la band ci ha presentato il suo mondo e “BLU” – al link https://ada.lnk.to/antarticablu_pre.

Nella copertina ritroviamo la mano di @linda__flowers__, che, dopo l’artwork del singolo precedente, ci presenta un altro dei personaggi attraverso cui la band ha voluto dare forma alle emozioni che l’hanno ispirata nella stesura dei brani.

Gli Antartica sono una band di Vicenza, attivi da Settembre 2019.

Hanno all’attivo 7 singoli, affermandosi con le ultime due uscite nella playlist editoriali di Spotify “Scuola Indie”.

Hanno raggiunto altre playlist importanti come Indie Italia, New Music Friday e Viral Italia con l’uscita del loro singolo “Clinica”, il cui videoclip è stato messo in alta rotazione su MTV per tutto il mese di aprile 2021.

Cantano di malinconia quotidiana e col loro sound cercano di unire l’alternative americano all’indie-pop nostrano.

https://www.instagram.com/antartica_chi/