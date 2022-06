“Adotta un’opera d’arte”,

inaugurata l’esposizione degli studenti del Boscardin a Palazzo Chiericati

E’ stata inaugurata martedì 14 giugno al Museo civico di Palazzo Chiericati l’esposizione dei lavori degli studenti della classe quinta B del Liceo Boscardin.

Con il progetto “Adotta un’opera d’arte” i giovani hanno partecipato ad un’esperienza formativa in collaborazione con la direzione musei per valorizzare e far conoscere il patrimonio artistico della città alle giovani generazioni.

Martedì 14 giugno alle 16.30

l’inaugurazione ha visto coinvolti l’assessore alla cultura Simona Siotto e i ragazzi accompagnati dalle insegnanti che hanno seguito il progetto, Maria Baldisserotto, Maria Rita Catalano e Daniela Dall’Ora.

“I musei sono luoghi che parlano della storia e della bellezza che appartiene a tutti noi, soprattutto alle giovani generazioni che ne saranno i futuri custodi – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -.

I ragazzi del liceo Boscardin, dopo una riflessione sulle opere d’arte, hanno prodotto una personale interpretazione che risulta davvero emozionante.

Visitare il museo civico attraverso una chiave di lettura differente consente di apprezzare quadri e sculture soffermandosi su dettagli da cui possono emergere significati inediti che i giovani studenti sono riusciti a tradurre in lavori personali ora esposti accanto ai capolavori selezionati”.

I ragazzi hanno frequentato il museo,

scelto un’opera e da essa ispirati hanno elaborato un loro lavoro, in parte eseguito in museo, in parte a scuola.

Alcuni lavori sono esposti a palazzo Chiericati accanto all’opera ispiratrice.

L’esposizione sarà visitabile fino al 26 giugno, durante l’orario di apertura del museo, dalle 9 alle 17 (ultimo ingresso 16.30).

Il progetto ha avuto una prima fase promossa dalla Biblioteca La Vigna, che ha ospitato un atelier e una mostra con le opere degli studenti di quarta.

Biglietti per il Museo civico:

https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42724,217959